ABD Dışişleri: Ermeni soykırımıyla ilgili yarın bir açıklama bekleyebilirsiniz

ABD Dışişleri Bakanlığı, yarın 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanıyabilecekleri yönünde bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, düzenlediği basın toplantısında “Ermeni soykırımı ile ilgili olarak, yarın için bir açıklama bekleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Porter, Twitter hesabından da “Biden, Erdoğan’a, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu güçleri tarafından gerçekleştirilen Ermeni katliamını bir soykırım olarak tanımayı planladığını söyledi.” ifadelerini kullandı.

Amerikan haber sitesi Bloomberg News’un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs iseTwitter hesabından “Biden, Erdoğan’a, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu güçleri tarafından gerçekleştirilen Ermeni katliamını bir soykırım olarak tanımayı planladığını söyledi.” ifadelerini kullandı.

