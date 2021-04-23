ABD Dışişleri: Ermeni soykırımıyla ilgili yarın bir açıklama bekleyebilirsiniz

ABD Dışişleri Bakanlığı, yarın 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanıyabilecekleri yönünde bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, düzenlediği basın toplantısında “Ermeni soykırımı ile ilgili olarak, yarın için bir açıklama bekleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Porter, Twitter hesabından da “Biden, Erdoğan’a, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu güçleri tarafından gerçekleştirilen Ermeni katliamını bir soykırım olarak tanımayı planladığını söyledi.” ifadelerini kullandı.

Amerikan haber sitesi Bloomberg News’un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs iseTwitter hesabından “Biden, Erdoğan’a, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu güçleri tarafından gerçekleştirilen Ermeni katliamını bir soykırım olarak tanımayı planladığını söyledi.” ifadelerini kullandı.

NEWS: Biden told Turkey’s Erdogan on today’s call that he intends to recognize the early-20th century massacre of Armenians by Ottoman Empire forces as a genocide, sources tell @TurkWonk and me. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 23, 2021

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl başkan adayı iken yaptığı 1915’i soykırım olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti.

Joe Biden’ın 1915’te Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni halkının zorla tehcirini ve milyonlarca Ermeni’nin ölümünü ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyacağına dair haberler basına yansımış ve bu haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Biden’ın telefonda görüşmesi için diplomatik girişimlerin başlatıldığı duyurulmuştu.

Bugün akşam saarlerinde Biden’ın ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği bilgisi de kamuoyuna duyuruldu.

AFP’nin geçtiği habere göre de Beyaz Saray, Biden’ın “Türkiye’nin itirazlarını bir kenara atıp Ermeni soykırımını tanımaya hazırlandığını” söyledi.

Şimdiye kadar Ronald Reagen hariç ABD Başkanı 1915’i Ermeni soykırımı olarak tanımlamadı ve hiçbir Amerikan hükümeti de soykırım ifadesini kullanmadı. Ancak soykırımın yıldönümü olan 24 Nisanlar’da genellikle görece “sokırıma en yakın” tabir olan “büyük felaket” tabiri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

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