24 Nisan anma etkinlikleri

Çeşitli kurum ve kuruluşlar internet üzerinden düzenleyecekleri etkinliklerle 1915 soykırımında hayatını kaybedenleri anıyor.

Daha önce Taksim. Sultanahmet ve Tünel Meydanı’nda yapılan etkinlikler bu yıl sokağa çıkma yasakları ve pandemi nedeniyle sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirilecek.

DurDe Platformu 24 Nisan günü saat 18.00 ‘de bir panel düzenliyor. Panelin konuşmacıları, Canan Şahin, Metin Karabaşoğlu, Tamar Nalcı ve Ümit Kurt. Platform aynı gün 19.00’da Anma, 19.15’te de bir basın açıklaması yapacak. Açıklamayı Melek Ulagay Taylan okuyacak. Bu etkinlikler de platformun sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

İzleme linkleri: https://youtu.be/3foPxi5f7C4 , https://www.facebook.com/events/246139073912168/ , Facebook eventi: https://www.facebook.com/events/246139073912168/

İHD (İnsan Hakları Derneği) Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon da 24 Nisan’da sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapacak. Komisyon’dan yapılan açıklamada “24 Nisan’da pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandığından soykırım anmasını ve ‘Tanı, Af Dile, Tazmin Et’ talebimizi dernek binasında çekilen video ile İHD İstanbul Şubesi’nin Youtube kanalından ve komisyonun Twitter ve Facebook sayfasından yayınlayacağız” dendi.

Nor Zartonk İnisitayifi de, 24 – 25 Nisan’da ‘Soykırımın İzinde’ başlıklı bir dizi videokonferans ile Ermeni Soykırımının 106. yıl dönümünü anacak. Söyleşiler çerçevesinde Ermeni Soykırımı’nın Antep, Musadağı, Diyarbakır, Palu, Erzincan, Dersim ve yukarı Fırat Havzasındaki yansımaları, tarihçi ve araştırmacılarla birlikte irdelenecek.

Videokonferans kapsamında Haygan Mardikjan Erzincan, Ümit Kurt Antep, Mehmet Polatel Bitlis, Namık Kemal Dinç Diyarbakır, Hovsep Hayreni Dersim ve Yukarı Fırat Havzası, Serdar Korucu Musa Dağı ve çevresi ve Nilay Ozok Gündoğan Palu üzerine sunumlar gerçekleştirecek. Programda ayrıca müzisyen Ilda Simonian müzik performansının yanı sıra Ermeni müziğinde acının ve yasın izlerini anlatacak.

Canlı izlemek için: https://facebook.com/norzartonk/live_videos/

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Ağı da online etkinlik düzenliyor. “Neden devletler ve toplumların özür dilemesi ve karanlık geçmişleriyle yüzleşmesi bu kadar sorunlu?” sorusuna yanıt aranacak etkinliğin konuşmacıları Clark Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Taner Akçam ve New York Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden Ayda Erbal. 25 Nisan Pazar günü saat 15.00’te başlayacak etkinlik, Boğaziçi Direnişi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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