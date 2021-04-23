100’den fazla kongre üyesi Biden’ı Ermeni Soykırımı’nı tanımaya çağırdı – Ermenistan Kamu Radyosu

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’ne göre, dün ABD Temsilciler Meclisi’nin 100’den fazla üyesi, 24 Nisan’daki konuşmasında Başkan Biden’e “Ermeni Soykırımı’nı açıkça ve doğrudan tanıma” çağrısında bulundu.

“Ermeni Soykırımını kınamak ve anmak için ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisine katılarak, Beyaz Saray bu hafta Ankara’nın inkârında Amerikan suç ortaklığının bu utanç verici dönemini sona erdirebilir ve Türkiye’nin asırlardır bu suç için adaleti önleme çabalarına büyük ölçüde zarar verebilir. Bunu Ermeni Davası komisyonun icra müdürü Aram Hamparian dedi.

Kongre üyesi Adam Schiff’e, Ermeni İşleri Kongresi önderliğine ve iki partili çağrıyı imzalayan herkese teşekkür etti.

Biden’e gönderilen mektup Adam Schiff ve Ermeni Kongre Komitesi liderliği tarafından yazılmıştır. Mektupta, Başkan Biden’ın ABD’nin Ermeni Soykırımı politikasını eski haline getirmeye yönelik on yıllardır süren çabalarına atıfta bulunuluyor.

“Bunun bir Senato üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak aşina olduğunuz bir konu olduğunu biliyoruz. 2015 yılında Başkan Yardımcısı olarak da tahmin ediyoruz. Kongre üyeleri, “Ulusal Katedral’de Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümüne adanan anma törenine katıldınız” dedi.

Yüzüncü yılında Papa Francis’in Aziz Petrus Bazilikası’ndaki ayin sırasında Ermeni Soykırımı’ndan bahsettiğini de hatırlattılar. “Kötülüğü saklamak veya inkar etmek, yaranın sarılmadan kanamasına izin vermek gibidir.”

Ermenistan Kamu Radyosu