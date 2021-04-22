YİK toplantısı! Erdoğan’dan sert ’24 Nisan’ açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan’da “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullanacağına ilişkin haberler üzerine ”İftiraya arka çıkanlara karşı hakikati savunmayı sürdüreceğiz” açıklaması yaptı. Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirildi. Toplantıda ‘yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve 1915 olayları’ ele alındı. YENİ ANAYASA Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni anayasanın mümkün olan en geniş uzlaşıyla hazırlanması gerektiği görüşünü dile getirirken Erdoğan, ‘Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini’ söyledi. “24 NİSAN” GERİLİMİ Erdoğan, Biden’ın 24 Nisan’da “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullanacağına dair haberlerin medyaya yansıması üzerine “Sözde “Ermeni soykırımı” yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Gazetesi