Nükleer santralin ömrü uzatılacak

Metsamor Nükleer Santrali’nin 2036 yılına kadar işletilmesi fikri
Nükleer santral müdürü Movses Vardanyan, 2026’dan sonra Metsamor Santrali’nin hizmet ömrünü uzatmak için bir Ermeni-Rus çalışma grubu kurulacağını söyledi.
Çalışma grubu büyük olasılıkla Ermenistan nükleer santralini, “Armatom” enstitüsünün uzmanlarını, “Haypetatom Kontrol” kontrol teşkilatını, Nükleer Güvenlik Düzenleme Komisyonunu içerecektir.
Rusya tarafından, Rosatom State Corporation, Rusatom Service, ANPP, AtomenergoProject, Gidropress uzmanları, Kurchatov Enstitüsü ve “Rosenergoatom” şirketi çalışmaya katılacaktır.
Çalışma grubunun amacı, 2026’dan sonra nükleer santralin ömrünü uzatmak için bir konsept geliştirmektir.
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