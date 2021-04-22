Lynn Tracy Sisian’da – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Büyükelçisi Lynn Tracy bir çalışma ziyareti için Sisian’daydı

19 Nisan’da Sisian Belediye Başkanı Arthur Sarkisyan; ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynn Tracy, USAID Misyon Direktörü David Hoffman ve Büyükelçilik personeli için ev sahipliği yaptı.

Görüşme sırasında Büyükelçi, savaş sonrası dönemde toplumdaki durumu sorguladı, Amerika Birleşik Devletleri’nin yerlerinden edilmiş Artsakh halkını desteklemek için yaptığı çalışmaları, şehitlerin kalıntılarını tanıma ve tespit etme sürecinde ne kadar çaba sarf edildiğini sundu.

Büyükelçi ayrıca Sisian’da yaşayan Artsakhlıların ruh halini, Sisian’da mı kalacaklarını yoksa geri mi döneceklerini sordu.

Belediye başkanı, savaşın yaklaşık seksen şehit, on kadar kayıp, yaralılar ve aynı zamanda sınır güvenliği meselesi ile Sisian’ın günlük hayatını tüm vahşeti ile tamamen değiştirmesinden dolayı, üzüntüsünü dile getirdi.

Büyükelçinin, turizm ve tarım olan öncelikli dallarının değişip değişmediği sorusuna, belediye başkanı, sınır güvenliği konusunun başat olduğunu ve güvenliğin olmamasının, tüm kalkınma programlarını gölgelediğini söyledi.

USAID Ermenistan Misyonu Direktörü David Hoffman, savaş sonrası yerlerinden edilmiş Artsakh sakinlerine, köylerin geliştirilmesi, turizm ve sosyal hizmet uzmanları için kapasite geliştirme programları olarak, modern işgücü piyasasına uygun eğitim sağlamayı amaçlayan programlarını sundu.

Ermenistan Kamu Radyosu