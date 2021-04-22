Kılıçdaroğlu’ndan Biden’a ’24 Nisan’ mesajı: Kabul edilebilmesi mümkün değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD medyasının 24 Nisan günü ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanacağını yazdığı ABD Başkanı Joe Biden’a mesaj gönderdi.

‘Bu söylemin kabul edilebilmesinin mümkün olmadığını’ savunan Kılıçdaroğlu, “Söz konusu siyasi niteleme halihazırda zor bir süreçten geçmekte olan Türkiye – ABD ilişkilerine tamir edilemez yaralar açabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Biden’ın sağduyulu davranmaya çağıran Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

‘TARİH YAZMA’ ELEŞTİRİSİ

“ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 1915 tehcir kararı ve sonrasında yaşanan karşılıklı acıları ‘Ermeni Soykırımı’ olarak nitelendireceği dünya medyasına yansımıştır. Bu haksız, yersiz ve adil olmayan bir tutumdur. Bu söylemin kabul edilebilmesi mümkün değildir.

İnsanlık tarihinde savaşlar hep felaketlere ve kayıplara yol açmıştır. Ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı da milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur.

CHP, acıların yarıştırılması ve siyasete alet edilmesine karşıdır. Siyasetçiler olarak bizim önceliğimiz geçmiş acılardan ders alarak, bunların bir daha yaşanmamasını sağlamaktır. Devlet insanları tarihi yaparlar, bilim insanları tarihi yazarlar. Devletlerin sorumlu mevkilerinde bulunan insanların tarih yazmak gibi bir davranışı kabul edilemez.

Söz konusu siyasi niteleme halihazırda zor bir süreçten geçmekte olan Türkiye – ABD ilişkilerine tamir edilemez yaralar açabilir.

Bu sebeple Sayın Biden ve ABD Yönetimini dost ve müttefik iki ülkenin stratejik ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu ve sağduyulu davranmaya ve Güney Kafkasya’ya barış getirecek adımları desteklemeye davet ediyorum.”

BirGün Gazetesi