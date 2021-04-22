İddia: Biden-Erdoğan görüşmesi yarın olabilir

Ankara, 21 Ocak’ta göreve başlayan Biden ile Erdoğan arasında telefonla görüşmesi için seçildiği Kasım 2020’den bu yana girişimde bulunuyordu.

ABD’de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinden bu yana Ankara-Washington hattında gerçekleşmesi beklenen liderler görüşmesinin 23 Nisan tarihinde yapılması için diplomatların çalıştığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’in yarın telefonla görüşmesinin planlandığı öğrenildi.

23 Nisan günü gerçekleşmesi beklenen görüşmenin, iki liderin iklim zirvesinde dün ilk defa internet ortamında bir araya gelmesinin ardından planlandığı öğrenildi. Görüşmenin, Washington kaynaklı Biden’in 1915’i soykırım olarak tanıyacağına yönelik haberlerin ışığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ankara, 21 Ocak’ta göreve başlayan Biden ile Erdoğan arasında telefonla görüşmesi için seçildiği Kasım 2020’den bu yana girişimde bulunuyordu.

Biden, bu telefon taleplerine olumlu yanıt vermemişti ancak iki lider İklim Zirvesi’nde sanal ortamda biraraya gelmişti.

Joe Biden, Rusya’ya yönelik yaptırım kararından önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüşerek kararını iletmişti. (ANKA)

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