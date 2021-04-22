Ermeni iş adamı “Rusya’nın en zengin iş adamları” listesinde yer aldı

Rusya’lı Ermeni iş adamı, “Taşir” şirketler grubu kurucu başkanı Samvel Karapetyan, Rusya’nın 200 en zengin iş adamları” listesine girdi. Liste, “Forbes” dergisinin 2021 ylının № 5 sayısında yayınlandı.

“Forbes”in yaptığı değerlendirmeye göre, serveti 3.3 milyar ABD doları seviyesinde bulunan Samvel Karapetyan, listede 46. oldu. Karapetyan’ın serveti, 2020 yılına göre yüzde 32 arttı.

Samvel Karapetyan, 2011 yılından beri Forbes’un listesinde bulunuyor. Daha önce ise Ermeni iş adamı, dünya milyarderler listesinde (“Forbes world’s Billionaires List”) 925. sırada yer almıştı.

ERMENİ HABER AJANSI