Cumhurbaşkanlığı ABD’nin soykırım tavrını konuştu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü’nde basına kapalı yapılan toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kurul üyelerinin “yeni Anayasa”, “anti-demokratik girişimler” ve “Ermeni soykırımı” konularını ele aldıkları belirtildi.

Altun, açıklamada Erdoğan’ın tavrını şu sözlerle aktardı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, sözde ‘Ermeni soykırımı’ yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir.”

ABD’li yetkililerden ilk sinyaller

Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) yetkililere göre Joe Biden, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermenilere yönelik katliamını resmen bir soykırım olarak tanıması bekleniyor.

Biden’in seçim kampanyasında da sözünü verdiği eylem, ABD basınında yer alan analizlere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile zaten gergin olan ilişkiyi daha da karmaşık hale getirebilir.

Fikrini değiştirebilir mi?

Associated Press’e konuşan bir yetkiliye göre, yönetim Çarşamba günü itibariyle Türkiye’ye herhangi bir diplomatik sinyal vermemişti ve bu sebeple Biden’ın fikrini değiştirmesi de ihtimaller arasında.

Haberlere göre senatörler, Ermenistanlı ve ABD’li aktivistler, Cumartesi gününe denk gelen Ermeni Soykırımı Anma Günü öncesinde Biden yönetimiyle lobi faaliyetleri yürütüyor.

(PT)

bianet