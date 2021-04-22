Cumhurbaşkanlığı ABD’nin soykırım tavrını konuştu

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|Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, 24 Nisan’da ABD Başkanı Biden’ın “soykırım” ifadesini kullanma ihtimali de gündeme geldi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü’nde basına kapalı yapılan toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kurul üyelerinin “yeni Anayasa”, “anti-demokratik girişimler” ve “Ermeni soykırımı” konularını ele aldıkları belirtildi.
Altun, açıklamada Erdoğan’ın tavrını şu sözlerle aktardı:
“Sayın Cumhurbaşkanımız, sözde ‘Ermeni soykırımı’ yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir.”
ABD’li yetkililerden ilk sinyaller
Biden’in seçim kampanyasında da sözünü verdiği eylem, ABD basınında yer alan analizlere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile zaten gergin olan ilişkiyi daha da karmaşık hale getirebilir.
Fikrini değiştirebilir mi?
Haberlere göre senatörler, Ermenistanlı ve ABD’li aktivistler, Cumartesi gününe denk gelen Ermeni Soykırımı Anma Günü öncesinde Biden yönetimiyle lobi faaliyetleri yürütüyor.
(PT)
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