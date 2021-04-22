Çelik: Ermeni soykırımı gibi bir ifade kullanmak müttefiklik ilişkilerine yakışmaz

DUVAR – AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana il başkanlığını ziyaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni soykırımını tanıyacağı iddiası ve senatörlerin Biden’a yaptığı çağrıya değinen Çelik, “Herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında ‘Ermeni soykırımı’ gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik ilişkilerine yakışmaz” diye konuştu.

“Esasında dünyanın her tarafında bu sözde Ermeni soykırımıyla ilgili bir sektör vardır” diyen Çelik, “Bu sektör diasporanın içerisine yerleşmiş bir sektördür. Bu sektör, sürekli olarak Ermenistan’da, Kafkaslar’daki normalleşmeyi de rehin tutmaktadır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski açıklamalarını hatırlatan Çelik, “Geçmişte Cumhurbaşkanımız çok net bir açıklama yaptı, ‘Otursun tarihçiler arşivlerini açsın. Biz de arşivlerimiz açalım. Bütün ülkeler arşivlerini açsın. Masaya koyalım ve otursun tarihçiler bir karar versin. Bu karara da hep beraber uyalım’ dedi ama maalesef Ermenistan tarafı yanaşmadı” dedi.

Avrupa’dan gelen çöplerin Adana’da gelişigüzel şekilde bertaraf edildiği iddiasını değerlendiren Çelik, “Kamuoyuna da yansıdı, bazı yerlere çöp dökmeyle ilgili görüntüler var. Açık ve net bir şekilde söylüyorum, Adana’nın toprağını, Çukurova’nın toprağını, suyunu kirleten, çevresine dönük olarak yıllarca yok olmayacak bu atıkları çevreye kontrolsüz bir şekilde atanlarla en güçlü mücadeleyi vereceğiz” şeklinde konuştu.

‘MENDERES’İN SONU BENZETMESİNİN NE MANAYA GELDİĞİNİ HER BİLİR’

Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın soruşturma başlatılan açıklamasına da tepki gösterdi.

Çelik, “Bir kişi Cumhurbaşkanlığı makamını, seçilmiş Cumhurbaşkanını ya da seçilmiş herhangi bir siyasetçiyi ‘Menderes’in sonu’ gibi bir ifadeyle, ne manaya geldiğini Türk siyasi hayatında herkesin bildiği bir ifadeyle tehdit ederse buna en güçlü karşılığı vermekten başka çaremiz yoktur. Demokratik siyaseti savunmak bir namus meselesidir” dedi.

Çelik sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“CHP’den bir grup başkanvekilinin benzetmesiyle bir açıklamasına şahit olduk, buna cevap verdik. Enteresan olan da şudur tabi, sürekli olarak şu söyleniyor; ‘Bizim kastettiğimiz bu değildi, biz başka bir şey kasettik’ diyerekten bir cevap vermeye çalışılıyor. Türkiye’de siyaset yapan herkes iyi kötü Türk siyasi tarihine vukufiyeti olan herkes (Menderes’in sonu) gibi bir benzetmenin ne manaya geldiğini bilir ve bunun ne kadar sakıncalı sonuçlar doğurabileceğini, manasının ne olduğunu bilir.”

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KRT TV’de katıldığı bir programda, 1960 askeri darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes’in Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkardığını söylemişti.

Altay, “Rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes’ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk’ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, ‘sonu benzemesin’ Menderes’e… Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz” demişti.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın “Açarsanız, yanlış anlaşılmasın, ‘sonu benzemesin’ cümleniz için” sözleri üzerine Altay “Menderes’in ve arkadaşlarının idam edilmesi Türkiye’ye yapılmış en büyük yanlıştır. Cumhuriyete, demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Erdoğan da bunlara taviz verirse, yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, bunu söylüyorum. Tabii ki, hiç birimizin sonu benzemesin, benim de benzemesin, öyle şey olur mu?” yanıtını vermişti. (AA)

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