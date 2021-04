ABD ‘Soykırım’ı Tanırsa Türkiye’yle İlişkileri Ne Olur?

Dilge Timoçin

WASHINGTON —

Ermeniler’in soykırımı anma günü ilan ettiği 24 Nisan yaklaşırken, ABD’de yeni yönetimden beklentiler arttı. ABD Kongresi’nin her iki partiden 100’ün üzerinde üyesi Başkan Joe Biden’a Çarşamba günü bir mektup göndererek, 24 Nisan’da yapacağı açıklamada 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak resmen tanıması çağrısında bulundu. Reuters, Wall Street Journal gibi yayın kuruluşlarına bilgi veren bazı Amerikalı yetkililer de Başkan Biden’ın “soykırım” ifadesini kullanabileceğini söyledi.

Joe Biden, 2020 yılı seçimlerinde başkan adayı olduğu dönemde Ermeni tehciri sırasında hayatını kaybeden Ermeniler’i anmış, 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesi çabalarını destekleyeceğini söylemişti.

Biden, o dönemde paylaştığı Twitter mesajında, “Bugün, Ermeniler’in Metz Yeghern, Ermeni Soykırımı sırasında karşı karşıya kaldıkları zulmü hatırlıyoruz. Ermeni Soykırımı’nı kabul eden bir karara destek verme taahhüdünde bulunuyorum, evrensel insan haklarını öncelik sıralamasının en üzerinde tutacağım” demişti.

Today, we remember the atrocities faced by the Armenian people in the Metz Yeghern — the Armenian Genocide. If elected, I pledge to support a resolution recognizing the Armenian Genocide and will make universal human rights a top priority. https://t.co/Afl5lMLPR3

— Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020