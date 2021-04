ABD medyası, Biden’ın 24 Nisan açıklamasında ‘Ermeni Soykırımını’ tanıyacağı iddialarına yer verdi

ABD Başkanları geleneksel 24 Nisan açıklamalarında seçim kampanyalarında ‘Ermeni Soykırımı’ demeyi vaat etseler de genelde ‘Büyük Felaket’ ifadesini kullanırken, Amerikan medyası yönetimden yetkililerin Biden’ın bu gidişatı bozacağına dair sözlerini aktardı.

ABD’de 20 Ocak’ta koltuğa oturan Başkanı Joe Biden’ın Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis’le telefonda görüşüp henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aramadığı, Dışişleri Bakanı Tony Blinken’ın Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’de tutulmamasını talep ettiği, bu kapsamda Pentagon’un F-35 programından resmen çıkarıldığını Ankara’ya bildirdiği bir ortamda, Osmanlı döneminde 1915’te yaşananların anıldığı 24 Nisan geldi çattı.

Selefleri ‘Büyük Felaket’ dedi

ABD Başkanları geleneksel 24 Nisan açıklamalarında seçim kampanyalarında ‘Ermeni Soykırımı’ demeyi vaat etseler de genelde ‘Büyük Felaket’ ifadesini kullanırken, Amerikan basını, Biden’ın bu gidişatı bozacağı iddiasına yer verdi.

President Biden is expected to declare the Ottoman massacre of Armenians in the early 20th century a genocide, a step that would further inflame tensions with Turkey https://t.co/JQLvp7Fmn6 — The Wall Street Journal (@WSJ) April 21, 2021

İlkin The New York Times (NYT) ve The Wall Street Journal (WSJ) gazeteleri ile Associated Press (AP) haber ajansı, ABD yönetiminden yetkililere dayanarak, Biden’ın Ermenilerin katledilmesini ‘soykırım’ olarak tanımaya hazırlandığı iddialarını aktardı.

Wow. President Biden Preparing to Recognize Armenian Genocide this Saturday, on its 106th Anniversary. Move will surely anger #Turkey but would add US to 30 countries who recognized it: https://t.co/5tGYH4H3NR — Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 22, 2021

Seçim kampanyası vaadi

Ardından tüm medya organlarına yayılan haberlerde, seçim kampanyası sırasında Ermenilerin katledilmesini ‘soykırım’ olarak anma sözü vermiş bulunan Biden’ın cumartesi günü sözünü tutması halinde ABD’nin müttefiki Türkiye’yi kızdıracağı ve ilişkilerin yeni bir darbe yiyeceği belirtildi.

President Joe Biden is preparing to declare the massacre of an estimated million or more Armenians under the Ottoman Empire a "genocide," risking a potential fracture with Turkey https://t.co/sGupTV9Jv1 — CNN International (@cnni) April 22, 2021

AP: Biden fikrini değiştirebilir

Gazetelere konuşan yetkililer, Biden’ın bu yönde karar aldığını söylerken, ABD’nin yabancı elçiliklerindeki kaynaklar da cumartesi günü böyle bir açıklamanın beklendiğini belirtti.

AP de Biden’ın cumartesi günü ‘soykırım’ ifadesini kullanmasının beklendiğini, ama Washington’ın Ankara’yı henüz bu konuda bilgilendirmediğini haberini geçti.

U.S. officials say President Joe Biden is preparing to formally acknowledge that the systematic killing and deportation of hundreds of thousands of Armenians by the Ottoman Empire in modern-day Turkey more than a century ago was genocide. https://t.co/qVDR522i4J — The Associated Press (@AP) April 22, 2021

Psaki: Cumartesi söyleyecek daha fazla şey olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise dünkü günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruyu ‘yönetimin cumartesi günü bu konuda söyleyecek daha fazla şeyi olacağı’ yanıtını vermekle yetindi.

Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin yaklaşık 100 üyesinin Biden’a ‘Ermeni Soykırımını’ tanıma çağrısı yaptığı mektup hatırlatılarak “Başkan tanıma vaadini yerine getirecek mi ve bu cumartesi günü mü gerçekleşecek” sorusunun yöneltilmesi üzerine, Psaki, “Elbette. Cumartesi Anma Günü’nde söyleyecek daha fazla şey olacağını sanıyorum. Fakat şu an söyleyecek daha fazla şeyim yok” dedi.

Biden Delaware Senatörü seçildiği dönemden beri ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınması çağrısı yapmasıyla da tanınıyor.

Today, we remember the atrocities faced by the Armenian people in the Metz Yeghern — the Armenian Genocide. If elected, I pledge to support a resolution recognizing the Armenian Genocide and will make universal human rights a top priority. https://t.co/Afl5lMLPR3 — Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020

Sputnik Türkiye