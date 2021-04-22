30 ailenin Soykırım hikâyesi

Hayatta kalan 30 ailenin hikâyesi Soykırım Müzesi’nde sunuldu

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Vakfı’nın geçici sergi salonunda “Ermeni Soykırımından Kurtulanların Ailelerinin İzinde” adlı geçici serginin açılışı bugün gerçekleştirildi.

Sergide, Soykırım Müzesi çalışanları da dâhil olmak üzere, Ermeni Soykırımı’ndan sağ kurtulan yaklaşık otuz ailenin hikâyeleri sunuldu.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan, “Cesaretimi bağışlayın ama bu, soykırımdan kurtulanların hikâyelerinin bu kadar geniş ölçekte sunulduğu ilk müze sergisi.

Bugünün çocukları ve gençleri, yurttaşlarının 100 yıl önceki kaderlerini tanımalı, bu sergi onlar için büyük bir fırsat”,- dedi.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü müze teşhir bölümü başkanı Seda Parsamyan, soykırımdan kurtulanların torunlarının dünyanın farklı yerlerinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin’de ve hatta müze çalışanları arasında bulunduğunu söyledi.

“Bu çalışma çok büyük ve sorumluydu, ancak dünyanın farklı yerlerinde soykırımdan sağ kurtulan insanların torunlarını bulmayı başardık.

Daha önce hiçbir yerde duyulmamış hikâyeler derledik.

Soykırımdan sağ kurtulanlara ait, daha önce hiçbir yerde gösterilmeyen, ancak bir asır önce gerçekleşen Ermeni Soykırımını ispatlayan eser, fotoğraf, el yazmalarını sunuyoruz, sergi benzersizdir”,- dedi Parsamyan.

Ermenistan Kamu Radyosu