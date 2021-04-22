24 Nisan’da Fransa’da Ermeni Soykırımı’nın anma etkinlikeri yapılacak

Ermeni Soykırımı’nın anma günü olan 24 Nisan’da Fransa’da kalabalık anma etkinlikleri yapılacak. Salgına rağmen Ermeni toplum büyük etkinlikler planlıyor. Fransa Ermeni Kuruluşları Koordinasyon Konseyi (CCAF) eş başkanı, Ermeni Devrimci Federasyonu Bürosu üyesi Murad Papazyan, şu anda anma etkinliklerin organizasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Papazyan, “Fransa Cumhurbaşakanı Emmanuel Macron ile irtibat halindeyiz. Ermeni Soykırımı’nın anma etkinliklerinin gerektiği gibi düzenlenmesi için çaba harcıyoruz. Hükümet temsilcilerinin, Paris Belediye Başkanı’nın, ilçeler temsilcilerinin ve milletvekililerin de katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabi ki salgına karşı mücadele önlemlerini de koruyacağız. Yasalara uyarak, 24 Nisan etkinliklerimizi düzenlemeliyiz. 2021 yılında 24 Nisan’da sessiz kalamazdık” şeklinde konuştu.

2020 yılında Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) Ermenilere karşı yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Papazyan, Fransa’da düzenlenen etkinliklere katılan ünlü isimlerin konuşmalarında bu konunun da yer alacağını açıkladı. Karabağ savaşına Türkiye’nin katılımına, onun ekspansiyonist politikasına da değinen Papazyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eylemlerinin dünya tarafından kınanması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

“Azerbaycan savaşta zafer kutladı, çünkü Türkye sadece uzmanlarıyla, tekniğiyle değil, cihatçılarıla da Azerbaycan’ın yanındaydı. Yaşamını yitiren gençlerimiz çin sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Artsakh’ın yenden canlanması için çalışmalıız. Bu çok önemlidir, Artsakh, kendi Ermeni sınırlarına yeniden ulaşmalı.

24 Nisan’da Ermeni Soykırımı’nın anma etkinlikleri, Pariste’ki Gomidas heykelinin yanında ve Türkiye’nın diplomatik temsilciliklerinin önünde yapılacak.

ERMENİ HABER AJANSI