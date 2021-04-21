Taraflar birbirlerine saygı duymalı ve kalıcı barışı sağlamak için çalışmalıdır

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Pejcinovic-Buriç, geçtiğimiz yıl 9 Kasım’da PACE bahar oturumunda Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasındaki üçlü ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Burich raporlarında, Karabağ meselesindeki en önemli şeyin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki diyalog olduğunu vurguladı.

“Taraflar birbirlerine saygı duymalı ve kalıcı barışı sağlamak için çalışmalıdır. Oturumda tartışılan konular arasında Ermeni savaş esirlerinin dönüşü ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginliğin hafifletilmesi yer aldı. Ülkeler hakkında değil, ülkelerle konuşmalıyız.

Bazen ikisini birden yapmak gerekir. Ancak en iyi bağlantı diyalogdur. Yapımızın çalışması için ana prensip budur. Bu yaklaşım en zor anlarda uygulanmalıdır. “Karabağ meselesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki durumda en önemli şey diyalogdur” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu