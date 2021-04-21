Koruma Kurulu, Ermeni ve Katolik mezarlığına dair tescil talebini reddetti

Mimarlar, Ankara Ulus’ta Ermeni ve Katolik Mezarlığı’nın bulunduğunu belirterek tescil başvurusu yaptı. Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu mimarların tescil başvurusunu reddetti.

ANKARA – Ankara Ulus’ta yıkılan İller Bankası binasının yeniden yapılması için ayrılan alanda insan kemikleri bulundu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi kemiklerin Ermeni ve Katolik Mezarlığı’nda bulunan cenazelere ait olduğunu açıkladı.

Mimarlar, Kültür Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na söz konusu alan için mezarlık tescili başvurusunda bulundu. Kurul, mezarlıktaki insan kemiklerinin tahribata uğradığı gerekçesiyle tescil talebini reddetti.

‘KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ KİMLERE EMANET’

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ulus’ta Ermeni Katolik mezarlarının üstüne, İtfaiye Meydanı esnafını zorla boşaltmak için yapılan, hukuksuz geçici dükkân inşaatına onay veren koruma kurulu, şimdi de mezarlık tescil talebini reddetti. Önce mezarlığın talanına onay verip, şimdi de mezarlık vasfı yitirildi diyorlar. İnsanlık vasfının yitirildiği günlerdeyiz. Koruma Kurulu’nun çok kültürlülüğü ve Ulus’un tarihi dokusunu koruması gerekirken inşaata onay vermesi ve tescil talebini reddetmesi içler acısıdır. Kültür varlıklarımız değerlerimiz kimlere emanet. Yargıya taşıyoruz” dedi.

‘SÜRECİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Kararın Anadolu topraklarının çok kültürlülüğüne yapılan darbe olduğunu belirten Candan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Dava süreçleri devam ederken İtfaiye Meydanı esnafını zorla boşaltmak için dükkânlar son hız bitirilmeye çalışılıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, süreci yakından takip ediyoruz. Bölge bilimsel kaynaklarda Ermeni ve Katolik Mezarlığı olarak görünmekte, ilgili parselin tapu sorgularında, kilisenin ve hamamında bulunduğu tarihi eserler bulunmaktadır. Buna rağmen inşaatın hala devam ettirilmesi, mezarlık tescili talebimizin reddedilmesi artık bu ülkede tuzun koktuğunu göstermektedir. İtfaiye meydanı esnafını mağdur eden ve tarihi değerlerimizi yok eden bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Öte yandan bu ülkede Ermeniler, Lazlar, Yezidiler, Kürtler, Ezidiler ve Türkler Anadolu topraklarında hep birlikte yaşamışlardır. Onların kemikleri bizim topraklarımıza karışmış durumdadır. Din, dil, ırk ve etnik ayrımcılık yapmak, nefret suçu ve insan hakkı ihlalidir. Mezarlığa beton dökerek dükkân yapılması vicdanlara sığmaz. Bu sürecin peşini bırakmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz.” (DUVAR)

https://www.gazeteduvar.com.tr/koruma-kurulu-ermeni-ve-katolik-mezarligina-dair-tescil-talebini-reddetti-haber-1519970