İstifanın ardından Nikol Paşinyan Başbakan Vekili olacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifasının ardından Başbakan Vekili olacak. “İm Kaylı” milletvekili grubunun bir üyesi olan Arman Yeğoyan, bunu bir parlamento brifinginde yaptığı açıklamada, yasanın başbakanın istifası durumunda başbakan yardımcısının başbakan yardımcısı olmasına izin verdiği yönündeki gözlemine atıfta bulundu.

Başbakan’ın Nisan ayının son on günü istifa edeceğini söylediğini, vekilinin kesin günü söyleyemediğini hatırlattı. “Sivil Sözleşme” seçimlere blok halinde mi yoksa parti formatında mı gidecek? Konu hala tartışılıyor, nihai bir karar yok.

Yeğoyan, “İstifasının ardından Başbakan Vekili Nikol Paşinyan olacaktır” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu