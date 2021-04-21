Alayı, bu derin filmde…

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Tamer Korkmaz

Amerikalı ünlü aktris Angelina Jolie, TIME dergisi için Elif Shafak ile konuşmuş: Mevzu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi!

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği “İyi Niyet Elçisi” olan Jolie, işbu çekilme kararının nasıl bir mesaj verdiğini Shafak’ın yorumlamasını istemiş; aldığı cevap şöyle:

“Bunun; kadınlar, çocuklar ve LGBT toplumu için felaket içeren sonuçları olacaktır. Önemli bir gerileme olduğunu düşünüyorum.”

FETULLAH’IN GELİNİ

Eyüp John’la evliliğinden dolayı “Fetullah’ın Gelini” diye de anılan Elif Shafak, TED Talks’ta (2017’de) sahne aldığında “Biseksüel” olduğunu açıklamıştı.

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Shafak, Türkiye’yi kötülemeye ayarlanmış bir Propaganda Aygıtı gibi çalışıyor.

Batı Kulübünün namı hesabına “Özel Görev” yapıyor.

Orhan Pamuk bir, Elif Shafak iki…

Üç yıl önce, İngilizlerin Guardian gazetesi için kaleme aldığı yazıda şöyle demişti, Shafak:

“Türkiye uzaklaşsa bile, Batılı devletler halkın direnmesine yardım etmeli…

Ankara’nın dış politikası, Türkiye’de Batı karşıtlığının oluşmasına yol açtı…”

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Tam da burada…

Locaefendi’nin 15 Temmuz’dan hemen sonra söylediklerini hatırlayalım!

Fetullah, Mısır’ın Al Ghad televizyonuna şöyle demişti: “Uluslararası toplum, Batılı devletler; Türkiye’ye müdahale etsin!

Cumhurbaşkanını, Hükümeti düşürsün!

Biz, askeri dilde söyleriz: Türkiye’ye ‘sağdan hizaya gel’ diyebilirler!” (4 Ağustos 2016)

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Bir öncesi de var…

Fetullah kahpesi, Haçlı Siyonist İttifakı’nın bir numaralı gazetesi The New York Times’a yazdığı makalede “Batı’nın hizmetinde olduğunu” itina ile vurgulamıştı! (26 Temmuz 2016)

ERMENİLERİN BORAZANLARI

Fetullah’ın, 1915’in ellinci yıldönümünde yani 1965 yılında (Kırklareli’nde vaizlik yaptığı sırada) Ermeni Patriği Kalustyan’a yolladığı mektupta şu satırlar yazılıdır:

“1915’te Ermenilere yapılan büyük soykırımını lanetle yâd etmeden geçemeyeceğim.

Öldürülen, katledilen insanların içerisinde ne kadar büyük insanların bulunduğunu derin bir hassasiyetle okuyor, onları saygıyla anıyorum.”

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“Fetullah’ın Gelini” Elif Shafak da, Ermenilerin sözde soykırım davasının dublajcıları arasındadır.

“Baba ve Piç” adlı romanı, bu doğrultudaki örneklerden sadece biridir!

DERİN KANATLAR ALTINDA

Halen “Kaçak” vaziyette Londra’da yaşayan Eyüp John Sağlık, yıllarca evvel İzhak Alaton’un ardından Yurttaş Aydın Doğan’ın kanatları altında uçuruldu!

Referans ve Radikal gazetelerini batırmasıyla ünlüdür!

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1990’lı yıllarda Fetullah Locaefendi’yi Yahudi lobisiyle buluşturan “Derin Baron” ve de “Mason” İzhak Alaton…

2015 yılına üç kala; kurucuları arasında yer aldığı TESEV’e Türkiye’nin Ermeni iddialarını tanıması için “çalışma yapılması” yönünde bir mektup fışkırtmıştı!

Mektubu, Alaton’un “gözdesi” Eyüp John, Radikal’deki köşesinde (14 Ocak 2012) yayınladı.

“TBMM’nin Ermeni tezlerini kabul etmesi gerektiğini” yazdı!

Eyüp John’ın bu yazısının ardından; Alaton, CHP’nin Başı Kemal Kılıçdaroğlu’na da mektup yollayıp Ermeni iddialarının tanınması için lobi yapılmasını istedi!

O GÜNLERDE: MİLİTAN CANAN

24 Nisan 2012’de ise Canan Kaftancıoğlu, bakınız twitter’da ne yazmıştı:

“Tarihte Bugün: Ermeni Soykırımı başladı.

Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz.

19.15’te Taksim’de!”

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Militan Canan, yine twitter’da (2019’da) şöyle yazdı:

“Gezi Parkı’na da bahar gelmeye başlamış. Gezi’nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun.”

Gezi Kalkışmasında başı çekenler, Canan’ın çok sevdiği DHKP-C’lilerdi…

Yani? Türkiye’deki Baronsal Gladyo’nun sol flama (sahte bayrak) gösteren “kontra” örgütü!

SOROS’UN ÇOCUKLARI

Gezi protestolarını desteklediklerini açıklayan “Macar Yahudisi” George Soros, CIA bağlantılıdır.

“Ayaklanmaları finanse eden adam” olarak biliniyor!

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Mister Soros’un sahipliğindeki Açık Toplum Enstitüsü’nün Türkiye’deki şubesi 2001 yılında kuruldu.

2001 ile 2008 yılları arasında TESEV ile koordineli olarak çalıştılar. 20 Ağustos 2008’de vakıf oldular ve “Açık Toplum Vakfı” adını aldılar.

Vakfın mütevelli heyetinde, Nafiz John Paker ile Osman Kavala birlikte görev yaptılar!

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Enstitünün vakfa dönüşmesinden sonra, Danışma Kurulu’nda yer alanlar arasında Nafiz John Paker ile İzhak Alaton da vardı.

Farklı yıllarda, Taha Akyol’un oğlu Mustafa Akyol ile Yurttaş Doğan’ın Fetullahçı personeli Eyüp John Sağlık da kurul üyesiydi.

Mister Sağlık, şimdilerde Londra’da lokanta işletiyormuş!

EYÜP’ÜN YERİ

Batıcı Eyüp John’ın vaktiyle Doğan Grubunun gazetelerinde (Referans, Radikal, Hürriyet) görev almasını sağlayan Ertuğrul Özbaydın…

Son yıllardaki Londra ziyaretlerinde “Eyüp’ün Yeri”ne de uğramış mıdır, acaba?

-Bitcoin Reklamcısı, Hedonist ve elbette “Etki Ajanı” Ertuğrul’un “gurmeliği” de vardır, ya!

https://www.yenisafak.com/yazarlar/tamer-korkmaz/alayi-bu-derin-filmde-2058264