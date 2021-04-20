Türk’ün bilinçaltı, bazen kendisini gösteriyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk dizisinde gösterilen haritada Artsakh ve Azerbaycan Ermenistan olarak gösterildi

Türk dizisi “Akıncı” nın son bölümünde, Artsakh Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları üzerinde Armenia (Ermenistan) yazılı bir harita gösterildi.

Olay Türkiye ve Azerbaycan’da kargaşaya neden oldu ve medya, skandalı ciddi bir teknik hata olarak nitelendirdi.

Sosyal ağlarda dizi kadrosunun sert eleştirilere uğramasına rağmen, “ATV” kanalından ve dizisinin yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ermenistan Kamu Radyosu