“Nairi” konyağına altın madalya

“Nairi” konyağı, Londra Alkollü İçecek Yarışması’nda altın madalya kazandı

Alkollü içecekleri kalite, fiyat ve görünüm olarak üç kritere göre değerlendirerek, türünde benzersiz olan ve 17 Mart’ta Londra’da düzenlenen IV. “London Spirits Competition” yarışmasında, ARARAT Nairi brendi, altın madalya kazandı.

Bu yıl geniş bir katılımcı yelpazesiyle Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İrlanda, Birleşik Krallık gibi zengin alkollü içecek geleneklerine sahip birçok ülkeden örnekler sunuldu.

Uluslararası Komisyon tarafından 0-100 puan arasında değerlendirilen yüzlerce örneğin incelenmesi sonucunda, ARARAT konyakları, uluslararası yarışmalara katılarak “Geldi, gördü, kazandı” sloganını doğruladı.

Erivan Konyak Fabrikası’nın Halkla İlişkiler Müdürü Zaruhi Saribekyan, “Ermenistan’ın şiirsel adı olan bu konyağın zaferinin her birimiz için her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum”,- demektedir.

1967’de yaratılan ARARAT Nairi konyağı, dünyanın en prestijli yarışmalarında 30’dan fazla altın madalya kazandı.

ARARAT serisinin Dvin, Akhtamar, ARARAT Kayısı ve ARARAT Coffee ise yarışmada gümüş ödüller kazandı.

Ermenistan Kamu Radyosu