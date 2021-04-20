Kahramanca hizmet – Ermenistan Kamu Radyosu

Gençler kahramanca hizmet ediyor

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan ile birlikte Savunma Bakanlığı’na bağlı N askeri biriminin Sünik bölgesindeki askeri mevzilerine çalışma ziyareti gerçekleştirdi, sınır hattı ve yaşam koşullarıyla tanıştı, görevli askerler ve sınır muhafızlarıyla görüştü.

“Görevinizi layıkıyla gerçekleştiriyorsunuz.

Omuz omza olun, birbirinize iyi bakın, uyanık olun, birbirinize yardım edin ve sağlığınıza dikkat edin.

Ailenizi hatırlayın, vatana hizmet edin ve birbirinize destek olun.

Komutanla konuştum, hakkınızda çok iyi konuştu.

Hakkınızdaki övgü sözlerini bir değerlendirme olarak kabul ediyorum ve her birinize yeniden güç diliyorum.

Hepimizin sizi önemsediğinden emin olabilirsiniz çocuklar.

Güçlü olun”,- dedi Cumhurbaşkanı.

Ermenistan Kamu Radyosu