Esirlere telefon izni – Ermenistan Kamu Radyosu

Esirler, aile üyeleriyle telefonla iletişime geçti

Ermenistan’daki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi iletişim programları başkanı Zara Amatuni, 44 gün süren savaşın ardından, Azerbaycan’daki esirlere aile üyeleriyle telefonla görüşme fırsatı verildiğini belirtti.

“Uluslar arası Kızılhaç Komitesi’nin temel amacı, bu insanlara aileleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olmaktır.

Bildiğiniz gibi, geleneksel iletişim şekli Kızıl Haç’ın mektuplarıdır.

Son olaylarla bağlantılı olarak, yetkililerin rızasıyla, kendilerine telefonla iletişim kurma fırsatı da verildi.

Evet, bazı durumlarda telefon görüşmeleri yapıldı”,- dedi Zara Amatuni.

Ermenistan Kamu Radyosu