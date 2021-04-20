Ermeni esirlerin konusunun AKPM gündemine getirilmesine kimler karşı çıktı?

19 Nisan’da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) gündeminde “Ermeni savaş tutsakları, diğer esirler ve tehcir edilenler” hakkında görüşmelerin yapılması planlanmıştı.

AKPM Bürosu’nun, konunun gündeme getirilmesini kabul ettiğine rağmen, AKPM’de Azerbaycan heyet başkanı Samad Seidov, konuya karşı çıkarak bir oylamanın yapılmasını talep etti.

Yapılan oylama neticesinde, 93 olumlu, 21 olumsuz ve 18 çekimser oyla konu yine de gündemde kaldı.

AKPM resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Azerbaycan’da yasadışı olarak tutulan Ermeni esirler konusunun gündeme getirilmesine, Azerbaycan heyetinden 6, Türkiye heyetinden 8, Rusya’dan 5, Macaristan ve Sırbıstan’dan birer delege karşı oy kullandı.

Rusya Federasyonu’nun AKPM heyetinin diğer 7 üyeleri ise, çekimser kaldı. Ukrayna heyetinden ise iki delege çekimser kalırken, 1’isi olumlu oy kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI