Dünya Dini Özgürlükler Raporu’nda Türkiye ile ilgili ne deniyor?

Dini özgürlüklerle ilgili ülkelerin mercek altına alındığı bir raporda, aralarında Türkiye, Çin ve Myanmar’ın da olduğu çok sayıda ülkede, dini azınlıklara karşı baskının ve hak ihlallerinin arttığı yazıldı.

Vatikan destekli Aid to the Church in Need International (ACN) adlı derneğin 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan 800 sayfalık raporunda, 26 ülke, dini azınlıklara karşı zulmün referans alındığı “kırmızı” kategoride yer aldı. Bu sayı iki yıl önceki raporda 21 idi. Ayrımcılığın varlığına işaret eden “turuncu” kategorideki ülkelerin sayısı ise 17’den 36’ya yükseldi. Türkiye, raporda turuncu kategoride yer aldı.

ACN, ülkelerin neredeyse üçte birinde dini özgürlük ihlallerinin yaşandığını raporladı.

“Türkiye’deki gidişat son derece olumsuz”

Raporun Türkiye’nin ele alındığı kısmında Alevilere yönelik hak ihlallerine ve bazı medya organlarında dini azınlıklara karşı kullanılan dile dikkat çekildi.

Raporda, Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan 11,5 milyar TL’lik bütçenin 6 bakanlığın bütçesinden daha fazla olduğunun da altı çizildi.

Sadece Hristiyan ve Yahudi ailelerin çocuklarına dini eğitimden muaf olma hakkı tanınırken, Aleviler gibi diğer inanç gruplarına mensup çocuklara bu hakkın tanınmaması da raporda yer buldu.

Türkiye’de, her ne kadar Yahudiler ibadetlerini özgürce yapabilse dahi bazı basın yayın organlarında antisemitik dilin benimsendiği, Yahudiler için “gizli güç” gibi terimlerin kullanıldığı belirtildi. Bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan ülkeler arasında Uluslararası Holokost Anma İttifakı’na en çok katkıda bulunan ülke olduğu da hatırlatıldı.

Raporda ayrıca özellikle Noel ve yılbaşı dönemlerinde yine bazı medya organlarında Hristiyan geleneklerine karşı nefret söylemlerin sarf edildiği yazıldı.

Cemevlerinin devlet tarafından desteklenmediği, Alevi din liderlerinin Sünni imamlar gibi devlet memuru sayılmaması da dini özgürlükler raporunda Türkiye’ye eksi puan yazdırdı. Raporun yazarları, son olarak Ayasofya’nın müzeden camiye çevrilmesi ile dinler arası bir gerilimin yaşandığına da vurgu yaptı.

Artı puanlara gelince, gayrimüslimlere mülklerinin geri verilmesi ve Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani kilisesinin inşaatına başlanması olumlu gelişmeler olarak sıralandı.

Dini özgürlükler açısından Türkiye’den beklentilerin “son derece olumsuz” olduğu yazıldı.

“Çin ve Myanmar’da dini azınlıklara karşı zulüm işleniyor”

Raporda “ayrımcılık” kanunların herkes için eşit uygulanmaması olarak nitelenirken, “zulüm” ise insanların dini inançlarına göre yargılandığı sistematik bir düzenin varlığı olarak tanımlanıyor.

Özellikle Çin ve Myanmar’da dini azınlıkların zulme maruz kaldığı, Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarının artık “soykırım” olarak bile adlandırılabildiği raporda öne çıkan hususlardan biri.

Myanmar’da Arakanlı Müslümanların “yakın geçmişin en korkunç insan hakları ihlallerinin kurbanları” olduğunu kaydeden ACN, ülkedeki darbenin dini azınlıklar için durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu.

Radikal dinci silahlı gruplar için bir sonraki savaş alanının Afrika olduğu da raporda yer alan diğer bir uyarı.

Euronews