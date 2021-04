Azerbaycanlılar Şuşi’deki Ermeni kilisesinin haçları ve Ermenice yazıtlarını baltayla kırdılar (Video)

Azerbaycan saldırgan politikasını daha da güçlendirmeye çalışıyor. Ermenilere ait tüm kültür varlıklarına ve kutsal mekanlarına karşı sergilenen vandalizm eylemleri ve inançlıların hislerine karşı saygısız davranışları yeni bir fenomen değil.

Azerbaycanlılar bu kez sıradaki vandalizm eylemini Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) kalbinde Şuşi’deki Ermeni kültürel mirasına karşı gerçekleştirdiler.

Twitter’da Azerbaycanlıların Şuşi’deki Ermeni kilisesinin duvarlardaki haç görüntülerinin ve Ermenice yazıtlarının nasıl sildikleri görüldüğü bir video yayınlandı.

Bu görüntülerde, bir işçinin, kilisenin duvarları üzerindeki Ermenilere ait olduğuna dair kanıtlarını baltayla nasıl yok ettiği gösteriliyor.

Ayrıca Azerbaycanlıların baltayla nefret suçu kapsamında gerçekleştirdikleri saldırılara ilk kez tanık olmuyoruz.

⭕️#Azerbaijan|i occupiers are destroying #Armenia|n crosses and inscriptions from architectural monuments in Shushi/#Artsakh

👉This kind culture of culture genocide we have witnessed in #Cyprus occupied area pic.twitter.com/OdVDh0NCXp

