Washington Post’un soykırım yayınları tek kitapta

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü dün Ara Ketibyan’ın “Ermeni Soykırımı. Önsöz ve sonsöz. Washington Post Publications 1890-1922″ kitap sunumu yapıldı.

Yazar, “Radiolur” ile yaptığı röportajda, Soykırım öncesi ve sonrasında yetkili Amerikan dergisinde yayınlanan makalelerin değerli bilgiler, Soykırım’ın uluslararası alanda tanınmasına yardımcı olabilecek önemli arşiv materyalleri içerdiğini belirterek, çalışmanın özetlendiğine dikkat çekti. Birkaç ciltte tamamlanması yaklaşık 14 yıl sürdü.

“Koleksiyon sadece soykırımla ilgili değil, ancak başlık bundan bahsediyor. Bu, Ermeni meselesiyle ilgili tüm tarih. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş yıllarının politikası, Avrupa ile ilişkileri hakkında, çok kapsamlı ve değerli malzemeler içeriyor. Ciltler Cambridge, Oxford, Boston üniversitelerine ulaştı, büyük şehirlerin kütüphanelerinde, Kanada’ya, hatta Yeni Zelanda’ya ulaştı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde tepkileri alacağız.”

İki cildin her birinin hacmi yaklaşık 900 sayfadır. Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsünde yüksek lisans öğrencisi olan Hayk Mkrtchyan sadece ilk cildi okumayı başardı. Ona göre kitap fantastik arşiv materyalleri, gerçekler, Ermeni Soykırımı, katliamlar, Ermeni meselesi ile ilgili kanıtlar içeriyor.

“Vergi politikasıyla ilgili birçok ilginç makale var. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni ailesi bir erkek çocuk sahibi olmak için vergi ödedi ve her çocukla birlikte vergiler arttı ve bu Ermeni aileleri için pek çok sosyal zorlukla karşılaştı.”

Ermenistan Kamu Radyosu