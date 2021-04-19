Suriye’nin önde gelen muhalif isimlerinden Mişel Kilo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Muhammed Yusuf,Said İbicioğlu

Suriye muhalefetinin önde gelen isimlerinden Mişel Kilo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fransa’da 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kilo’nun ailesine ve yakınlarına taziyede bulunuldu.

Açıklamada, Suriye’nin Kilo’nun vefatı sebebiyle büyük bir kayıp yaşadığı belirtilerek, “Kilo, hayatını Suriye’ye adayan ve 50 yılı aşkın bir süredir diktatörlüğe karşı mücadele veren büyük bir entelektüel ve ulusal figürdü.” ifadeleri kullanıldı.

SMDK Başkanı Nasır Hariri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kilo’nun Kovid-19’a yakalandıktan sonra aramızdan ayrılması büyük bir kayıp. Özgür Suriye halkının, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.” değerlendirmesini yaptı.

Mişel Kilo kimdir?

Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak 1940’ta Lazkiye’de doğan Kilo, Ulusal Kültür ve Rehberlik Bakanlığında çalıştı.

Mısır ve Almanya’da eğitim gören ve rejim tarafından ilk olarak 1980’lerin başında tutuklanan Kilo, serbest bırakılmasının ardından Fransa’ya yerleşti.

1991 yılında yeniden ülkesine dönen Kilo, Suriye’de “Hürriyet Fikir ve İfade Özgürlüğünü Savunma Merkezi” başkanı olarak görev yaptı ve 2005 Şam Deklarasyonu’na imza attı.

Kilo, 2006’da yeniden tutuklanarak üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2013 yılında SMDK’ya katılan Kilo, aynı yıl Suriye Demokratlar Birliği’ni kurdu. Daha sonra kendini yazmaya adayan Kilo’nun makaleleri Suriyelilerin ilgi odağı oldu.

Kilo, aynı zamanda Suriye Komünist Partisi Politbüro eski üyesi, siyasi analist, yazar, çevirmen ve Suriyeli Gazeteciler Birliği üyesiydi.

AA