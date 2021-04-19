Roma dönemi antik kentte defineci talanı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Hisarcıklı Kalesi’nde Roma döneminden kaldığı belirtilen antik kent, defineciler ve tarihi eser kaçakçıları tarafından talan edildi. Yaylaalan Mahalle Muhtari Nuri Köseoğlu, “Kaçakçılar buralarda sürekli dolaşıyor. Bir şeyler buluyorlar mı bilmiyorum ama jeneratör çıkarıyor adam buraya, hilti çıkarıyor ve kazı yapıyor” dedi.

Manavgat’ın Yaylaalan Mahallesi’ne yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Hisarcıklı Kalesi’nde Roma döneminden kaldığı belirtilen antik kent, defineciler ve tarihi eser kaçakçıları tarafından talan edildi. Harabelerde birkaç yıl öncesine kadar sağlam kalan taban mozaikleri, parçalanarak moloz halinde bir kenara atılmış halde bulundu.

Yaylaalan Mahalle Muhtarı Nuri Köseoğlu, göreve seçildiği 2014 tarihinden itibaren harabelerin korunması için mücadele etmeye başladığını söyleyerek, “Elimizden geldiği kadar korumaya çalıştık ama buraları bir türlü korunamadı. Antalya’da Koruma Kurulu’na dilekçe verdik ama gelip bakılmadı. Birçok kez biz burada tarihi eser kazıcıları var diyerek ihbarda bulunduk” dedi. Harabelerin turizmciler tarafından değerlendirilebileceğini belirten Köseoğlu, “Tarihimiz burada zayi olup gidiyor. Yetkililerden bu tarihle ilgilenilmesini istiyoruz. Burası sit alanı turizmciler tarafından değerlendirilebilir. Çok güzel bir yer yetkililerden burayı korunma altına alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

DEFİNECİLER JENERATÖR VE HİLTİ İLE GELİYOR

Harabelerin her yerinde açılmış çukur ve kuyuların bulunduğunu aktaran Köseoğlu, yakın çevrede de farklı zamanlarda kaçak kazıcıların ve definecilerin yakalandığını ancak aldıkları cezaların yetersiz olduğunu kaydetti. Köseoğlu, “Kaçakçılar buralarda sürekli dolaşıyor. Bir şeyler buluyorlar mı bulmuyorlar mı bilmiyorum ama jeneratör çıkarıyor adam buraya, hilti çıkarıyor ve burada kazı yapıyor” dedi.

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Hürriyet Gazetesi