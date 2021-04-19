HDP’li Koçyiğit, Fabien Azoulay için Meclis’e soru önergesi verdi

HDP Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, tutuklu Fransız vatandaşı Fabien Azoulay’nin cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığıyla ilgili iddiaları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sordu.

DUVAR – Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Giresun Hapishanesi’nde hükümlü olarak bulunan Fransız vatandaşı Fabien Azoulay ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi sundu.

‘TACİZE, KÖTÜ MUAMELEYE VE ŞİDDETE MARUZ KALIYOR’

Soru önergesinde Azoulay’in durumu hakkında, “Fabien Azoulay Fransız asıllı olup şu an Giresun Hapishanesinde hükümlü olarak bulunan eşcinsel bir mahpustur. 43 yaşındaki Azoulay, ‘Yasaklanmış bir narkotik ürünü ithal ettiği’ gerekçesiyle yaklaşık dört yıldır Türkiye’nin farklı hapishanelerinde cezasının infazı için tutulmaktadır. Her ne kadar Türkiye’de bulunan ceza mahkemelerinde yargılanıp hüküm giyinmiş olsa da avukatları ve ailesi 2017 senesinden bu yana Fransa’ya geri gönderilmesi için mücadele etmekte ve davasını kamuoyu ile paylaşmaktadırlar. Bulunduğu Giresun Hapishanesi’nden ailesine gönderdiği mektupta sürekli halde tacize uğradığını, kötü muamele ve şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğinden söz etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

‘BÜYÜKELÇİLİK DOĞRULADI’

Azoulay’in cezasının infazı amacıyla götürüldüğü Maltepe Cezaevi’nde kötü muamele ve şiddete maruz kaldığının Türkiye-Paris Büyükelçisi tarafından doğrulandığını belirten Koçyiğit şu soruları sordu:

“Konuya dair Bakanlığınıza bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmış bir soruşturma var mıdır?

Fabien Azoulay’ın maruz kaldığı kötü muamele, homofobik saldırının ardından yargılanan fail 1 yıl hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Nefret suçu bağlamında değerlendirilmesi gereken bu eylemler hakkında belirtilen suç tipi ne olmuştur?

2019 yılının Kasım ayında Maltepe Cezaevinde bulunduğu esnada eşcinsel olduğu gerekçesiyle homofobik bir saldırıya uğrayan mahpusun vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu belirtilmiştir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler arasında şüpheli olarak cezaevi personelinin ifadesine başvurulmuş mudur?

Fransa ve Türkiye’nin 1980’li yıllardan bu yana taraf oldukları ‘Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi’ kapsamında, Azoulay’nin mahkumiyetinin kalan infaz süresinin Fransa’da devamı amacıyla Mayıs 2019’da avukatları tarafından yapılan nakil başvurusu neden kabul edilmemiştir?

Mahpusun avukatlarının aktarımına göre yargılama sürecinde her biri yaklaşık beş dakika süren duruşmalar gerçekleşmiştir. Bu durum adil yargılanma hakkının ihlali değil midir?

Mahpusun önce Maltepe Cezaevi’nde daha sonra şu an bulunduğu Giresun Cezaevi’nde yaşamış olduğu şiddet ve kötü muamele eylemleri eşcinsel ve Yahudi kimliğine sahip olduğu gerekçesiyle mi gerçekleşmiştir?

Türkiye cezaevlerinde bulunan mahpusların kaçı yabancı uyrukludur?

Türkiye cezaevlerinde bulunan mahpusların kaçı cinsel kimliğine dayalı olarak şiddete maruz bırakılmıştır? Kaçı soruşturulmuştur?

Türkiye cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü mahpusların içerisinde bulunan LGBTİ+ bireylerin hakları konusunda Bakanlığınız ne tür çalışmalar yapmaktadır?” (HABER MERKEZİ)

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