Ermenistan: Türkiye ile müzakere sürecinde değiliz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, “Ermenistan ile Türkiye arasında herhangi bir müzakere yoktur” açıklamasında bulundu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın Danışmanı Marta Ayvazyan, Ermenistan ile Türkiye arasında herhangi bir müzakere sürecinin mevcut olmadığını ve ileride de öngörülmediğini açıkladı.Ermenistan’da bazı basın organlarında Türkiye ile Ermenistan arasında bir müzakere hazırlığı olduğu yönünde yorumlar vardı.

19 Nisan’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Ayvazyan, “Bu soru, son dönemde sık sık soruluyor. Bir kez daha vurgulamalıyım ki, Ermenistan ile Türkiye arasında hiçbir müzakere yoktur ve beklenmiyor da” ifadelerine yer verdi.

Bakan Danışmanı, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını Ermenistan Dışişleri Bakanlığı için bir öncelik olmaya devam ettiğini de vurguladı.17 Nisan’da Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulması ihtimaline değinen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ikili ilişkilerin sadece bir tarafın (yani Ermenistan’ın) menfaatlerinin ihmali yoluyla iyileştirilemeyeceğini vurgulamıştı.

Agos