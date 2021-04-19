Ermenistan Başbakan eski Yardımcısı Gevorkyan: “Ulusal rezaletimiz” Erivan, 24 Nisan’ı kendi propagandası için kullanıyor

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Fuad Safarov

Ermenistan eski Başbakan Yardımcılarından Gevorkyan, Erivan yönetiminin sözde “Ermeni soykırımı” iddialarına atılan tarih olan 24 Nisan’ı kendi propaganda amacı için kullandığını söyledi; “Ulusal rezaletimiz!”

Ermenistan eski Başbakan Yardımcısı Armen Gevorkyan, Erivan’ın sözde “24 Nisan’ Ermeni soykırımı” olayını kendi propaganda amaçlı kullanacaklarını vurgulayarak eleştirdi.

Kendi sosyal medya sayfasında Ermenistan yetkililerini eleştiren Gevorkyan, “Yetkililer kendi propaganda amacıyla 24 Nisan’ı kullanacaklar. Bu bizim ulusal rezaletimizin bir devamı olacak. Ermenistan tarihinde, hiç kimse böyle bir şey yapmamıştı” diyerek tepkisini dile getirdi.

https://www.dikgazete.com/ozel-haber/ermenistan-basbakan-eski-yardimcisi-gevorkyan-ulusal-rezaletimiz-h612576.html