ABD ile ilişkilerde kritik hafta

Yılmaz Polat

ABD Başkanı Biden 24 Nisan mesajında ‘soykırım’ diyecek mi? diye gergin bir bekleyiş var. Osmanlı döneminde meydana gelen 1915 olaylarının anma yıldönümü tarihi olarak kabul edilen 24 Nisan’da Başkan Joe Biden yayınlayacağı mesajda ‘genocide- soykırım’ der mi? sorusu şüphesiz bu haftanın en önemli konularından biri olacak. Biden seçim kampanyası sırasında “soykırımı” tanıyacağını açıklamıştı.

ABD Başkanları seçim kampanyaları sırasında Ermeni lobisine sözde soykırımı tanıyacaklarına ilişkin söz vermiş ancak 24 Nisan mesajlarında ‘soykırım‘ kelimesini kullanmaktan kaçınmışlardır. Biden’ın mesajında nasıl bir tanımlama yapacağına ilişkin Beyaz Saray’dan henüz bir ima yada işaret yok.

ABD Başkanına Kongre’den büyük baskı var. Demokratlarla Cumhuriyetçi Parti üyeleri birlikte hareket ediyor. Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri ‘soykırım’ demesini istiyor. Bu arada Ermeni kuruluşlar da Beyaz Saray ve Kongreye mektup yağdırıyor.

Hemen hatırlatayım. Temsilciler Meclisi, 2019 yılında Başkan Trump döneminde 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan tasarıyı (29 Ekim’de) kabul etmişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’nin destek verdiği bağlayıcı olmayan sembolik nitelikli tasarıda Kongre’nin , ‘Ermeni soykırımını resmen tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü’ anlatılıyor.

Tasarı Senato’dan da oybirliğiyle geçmişti. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Kongre’de onayı sırasında Başkan Biden’ın seçim kampanyasındaki sözünü hatırlatmış, Kongre’ye danışarak karar vereceğini söylemişti.

Biden yönetimi, başkanın pozisyonuna ilişkin daha önce bir açıklama yapar mı bilemiyoruz. AKP Yönetimi’nin şu anda Beyaz Saray’la bir diyaloğu yok. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Başkan Biden arasında henüz bir telefon konuşması bile olmadı.

Washington Büyükelçiliği’ne atanan Murat Mercan bir ayı geçti ‘güven mektubu’ sunup henüz resmen görevine başlayamadı. Biden’a mektubu sunacağı tarih belli değil. Dolayısıyla özel ziyaretlerin dışında yönetimle resmi bir temas kuramıyor. Mercan , eski ABD büyükelçilerine iftar yemeği verdi, (Marc Grossman, James Jeffrey, Robert Pearson) (Jim Risch ve Adam Smith) gibi Kongre üyelerini ziyaret etti. (Erdoğan dahil Türkiye aleyhtarı) tasarılara lokomotiflik yapan bu üyeleri ikna etmek mümkün görünmüyor.

ABD’de yaşayan Türk vatandaşları mektup yoluyla Biden üzerinde etkili olmaya çalışıyor. Biden bu yıl ‘soykırım’ der mi belli değil. Ancak 4 yıllık başkanlığı süresince Ermeni seçmene verdiği söz gündemde olacaktır.

Today, we remember the atrocities faced by the Armenian people in the Metz Yeghern — the Armenian Genocide. If elected, I pledge to support a resolution recognizing the Armenian Genocide and will make universal human rights a top priority. https://t.co/Afl5lMLPR3 — Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020

https://tele1.com.tr/abd-ile-iliskilerde-kritik-hafta-372633/