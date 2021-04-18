Steinmeier: Acısını bastıran toplum bundan zarar görür

Almanya’da korona pandemisinde hayatını kaybedenleri anmak için başkent Berlin’de resmi tören yapıldı.

Berlin’deki anma Kaiser Wilhelm Anma Kilisesi’nde düzenlenen ayinle başladı. Pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda kişinin alındığı ayine yakınlarını kaybeden beş kişinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi Başkanı Reiner Haseloff ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth katıldı.

Ardından Konzerthaus Berlin’de resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Steinmeier törende bir konuşma yaptı. Her gün açıklanan ölüm sayılarına bakarak değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Steinmeier “Ama izlenimim o ki, toplum olarak tüm bu sayıların ardında insanların olduğu konusunda yeterince bilinçli olmuyoruz” dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier (solda) ve Başbakan Merkel (en sağda)

Steinmeier konuşmasında vefat eden yakınlarıyla vedalaşamayan insanlara değindi. Acının ve ölümün kamusal alanda görünür hale gelmediğini belirten Steinmeier “ölüm acısını bastıran bir toplumun bundan zarar göreceğini” belirtti.

Acıyı ve öfkeyi ifade etmek gerektiğini belirten Steinmeier geleceğe bakmak gerektiğini vurguladı. Steinmeier “İleriye doğru giden yol için, yürümek istediğimiz ve ancak birlikte olursak yürüyeceğimiz pandemiden çıkış yolu için bir kez daha güç toplayalım” ifadelerini kullandı.

Pandemi süresince gece gündüz yoğun bir mücadele veren sağlık personeline de teşekkür eden Steinmeier “Fedakar bir biçimde kendilerini adamaları karşısında saygıyla eğiliyoruz” diye konuştu.

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Almanya’da koronavirüs pandemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 bin 914. Bugün sadece başkentte değil Almanya’nın çeşitli kentlerinde de kilise ve dini cemaatlerin katılımıyla törenler düzenleniyor. Eyalet başbakanları da Cuma günü bir çağrı yaparak vefat edenlerin pencerelerde mum yakarak sembolik olarak anılmasını istemişti.

epd, KNA / EC, HT

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Deutsche Welle