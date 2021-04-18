Sarkisyan hayal görüyor: Ermenistan Cumhurbaşkanı şeref defterine Ağrı Dağı’nı çizdi

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Gürcistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüşen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Devlet Başkanlığı konutunda bulunan şeref defterine notlar düştü. Karabağ’daki tarihi hezimetin üzerinden daha 1 yıl geçmeden Sarkisyan’ın şeref defterine not düştüğü sayfanın altına Ağrı Dağı’nın bayraklı bir resmini çizerek imzalaması dikkat çekti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin davetiyle geçtiğimiz günlerde başkent Tiflis’i ziyaret etti. İkili görüşmelerin ardından Devlet Başkanlığı konutunda şeref defterine notlar düşen Sarkisyan, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin Gürcistan’ı ziyaret etme davetinden içtenlikle memnuniyet duyduğumu söylemek isterim. Bu ziyaretin Ermeni ve Gürcü halkları arasındaki ilişkileri güçlendireceğine ve gelecek nesillerin yararına olacağına eminim.“

Karabağ yenilgisinin üzerinden daha 1 yıl geçmeyen Sarkisyan, sayfanın altına Ağrı Dağı’nın bayraklı bir resmini çizerek imzasını attı.

https://www.yenisafak.com/dunya/sarkisyan-hayal-goruyor-ermenistan-cumhurbaskani-seref-defterine-agri-dagini-cizdi-3619101