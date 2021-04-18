Hatay’ın lezzetleri dünyaya yayılacak

Gastronomi Köyü’nün temelleri atıldı. Samandağ Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan ve belediyenin ortak olduğu Kadın Girişimi Kooperatifi, Türkiye’nin ilk Gastronomi Köyü projesi ile yöresel yemekler mutfağının merkezi olacak…

Can ÇAPAR

Hatay, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2019’da gastronomi alanında ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na layık görüldü ve zengin mutfağı ile gastronomi şehri ilan edildi. Mutfağındaki 600 çeşit yemek ve tatlının yanı sıra mutfak kültürünün yaşatılmasını başaran medeniyetler şehri Hatay, 2015 yılında listeye eklenen Gaziantep’ten sonra bu ödüle layık görülen ikinci Türkiye şehri oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımından sonra ilde bir Gastronomi Evi kuruldu. Hatay’a özgü yüzlerce çeşit yemek ve tatlının misafirlere sunulduğu evden sonra daha geniş kapsamlı bir adım da, Samandağ İlçesi’ndeki kadın kooperatifinden geldi.

Dileyen herkes, Hatay Mutfağı’nı tadıp bu evlerde konaklayabilecek.

LEZZET USTALARI YETİŞTİRİLECEK

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilçenin Vakıflı Mahallesi’nde “Gastronomi Köyü” inşa edilmesi için kolları sıvadı. Yine UNESCO onayı alan ve bünyesinde yöresel yemekler mutfağı, üretim, pazarlama ve konaklama merkezi barındıracak olan gastronomi köyünün temelleri atıldı. 25 dönümlük yüksek kotlu, yeşilliğe ve denize bakan bir yamaç üzerine kurulacak olan köyde, toplantı ve eğitim salonu, ev yemekleri restoranı, tatlı evi, kahvaltı evi, taş fırınlı restoran, balık evi, et pişirim ocak başı ve konaklama evleri inşa edilecek. Ayrıca proje kapsamında bir de akademi kurulacak. Proje kapsamında yer alacak her eleman, öncelikle Köy Akademisi’nde mesleki yeterlilik eğitimi alacak.

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz

YÖRESEL YEMEKLER HAZIRLANACAK

Ev yemekleri bölümünde içli köfte, borani kelle paça ve mumbar yemekleri, işkembe ve aşur gibi Hatay’a özgü birçok yemek misafirlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye’nin tek Ermeni köyü” Vakıflı Köyü, Osmanlı İmparatorluğu öncesinden bugüne yüzlerce yıl Ermenilere ev sahipliği yaptı.

Et pişirim evinde kebap çeşitleri, tavuk ızgara, ciğer şiş gibi ürünler hazırlanacak. Mutfaklarda hazırlanan ürünler yine taş fırınlarda pişirilecek. Balık evinde de Akdeniz’in mavi sularında yer alan balık türleri, misafirlere sunulacak.

Kahvaltı evinde Hatay’a özgü reçel, sürk, zeytin, zahter, tandır ekmeği, sac ekmeği, börek çeşitleri hazırlanacak ve servis edilecek. Tüm bunların üstüne tatlı evinde de başta Hatay denince akla gelen ilk tatlı olan künefe olmak üzere yöreye özgü ürünler servis edilecek.

Samandağ Kadın Kooperatifi Başkanı Beyaz, kurulacak Gastronomi Köyü’nün en büyük hayalleri olduğunu belirtti.

Doğanın bereketi sofralarla buluşacak

Gastronomi Köyü’nün temelleri, Türkiye’nin tek Ermeni köyü olan Vakıfköy’de atıldı. Köyün bu sebeple yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacağını söyleyen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz, şunları söyledi:

Denize bakan bir yamaç üzerine kurulacak olan köyde, ev yemekleri restoranı, tatlı ve kahvaltı evleri inşa edilecek.

“Kooperatif olarak proje sahibi biziz. Şu an üretim evlerimizde birçok kadın yöresel ürünlerimizi üretip paketliyor. Gastronomi Köyü’nün tamamlanmasıyla daha çok kadın üretime dahil olacak ve gelen misafirlere orada sunum ve satış imkanı bulacak.” Gastronomi Köyü’nü nu EXPO 2021’e hazırlayarak Hatay’ın gözdesi yapmayı hedeflediklerini belirten Beyaz, “Doğanın bereketi, iklimin güzeli, tarihin canlılığı ve inancın huzuru, Hatay’da Gastronomi sofralarımızda birleşecek. 6 ay içinde hizmete girecek olan köyümüze, bu güzellikleri yaşamak isteyen herkesi ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız” açıklamasını yaptı.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/gurme/hatayin-lezzetleri-dunyaya-yayilacak/