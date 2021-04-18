ATV’nin final kararı alan dizisi Akıncı’da skandal hata

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ATV’de ekrana gelen ve final kararı alan Akıncı dizisinde skandal bir hataya imza atıldı. Azerbaycan topraklarının Ermenistan toprakları arasında gösterilmesi, hem Türkiye’den hem de Azerbaycan’dan büyük tepkiler gelmesine neden oldu.

ATV’de ekrana gelen ve bir türlü istediği reytingleri elde edemeyen Akıncı dizisi, final kararı almıştı. Diziyle ilgili final kararı konuşulurken, daha büyük bir skandal meydana geldi.

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Tolga Tekin ve Yıldıray Şahinler’in yer aldığı dizide yapılan hata izleyicilerden büyük tepki topladı.

AZERBAYCAN TOPRAKLARI ERMENİSTAN TOPRAĞI OLARAK GÖSTERİLDİ

Son bölümlerinde birçok oyuncunun diziye veda etmesiyle gündeme gelen Akıncı, 16. bölümünde ekrana getirdiği harita sahnesi ile yeniden gündeme oturdu. Ekrana gelen bölümde, senaryo gereği kullanılan bir haritada Azerbaycan toprağının Ermenistan toprağı olarak gösterilmesi Azerbaycan’da tepkiye yol açtı. Sosyal medyada Türk vatandaşları kızdıran bu hareket sonrası kanal yönetiminden ve diziden herhangi bir açıklama yapıldı.

Kaynak Yeniçağ: ATV’nin final kararı alan dizisi Akıncı’da skandal hata