Aret Hovagimyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti…

Su altı deniz inşa ve gemi batık kurtarma endüstrisinin duayeni Aret Hovagimyan vefat etti…

Halit Emre İbrahimoğlu

METEAR Deniz İşleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (A.Ş.) sahibi, su altı deniz inşa ve gemi batık kurtarma endüstrisinin duayen ismi Aret Hovagimyan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

4 Nisan 2021 tarihinden bu yana İstanbul Gaziosmanpaşa Avrupa Özel Şafak Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Aret Hovagimyan bugün vefat etti.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve denizcilik endüstrisine başsağlığı ve sabır dileriz.

KAYNAK: KAPTAN HABER AJANSI

https://www.denizhaber.com/guncel/aret-hovagimyan-tedavi-gordugu-hastanede-hayatini-kaybetti-h93126.html