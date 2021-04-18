AGİT, Türkiye’den 24 gazeteci hakkında bilgi istedi

AGİT, aralarında Melis Alphan, Kazım Kızıl, Elif Akgül, Hrant Dink, Levent Gültekin, Müyesser Yıldız ve helikopter işkencesi haberi nedeniyle 6 ay tutuklu kalan 4 gazeteci de dahil 24 gazetecinin durumu hakkında Adalet Bakanlığı’ndan bilgi istedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Türkiye’de bazı gazetecilere yönelik yürütülen soruşturma ve yargı süreçlerine ilişkin Türkiye’den bilgi istedi.

AGİT’in Medya Özgürlüğü Temsilcisi Teresa Riberio Adalet Bakanlığı’na gönderdiği mektupta tutuklu bulanan Mezopotamya Ajansı muhabiri Mehmet Aslan, helikopterden atılan köylüleri haberleştirdiği için 6 ay cezaevinde kalan Adnan Bilen, Cemil Uğur, Jinnews muhabiri Şeriban Abi ve Nazan Sala ile 2015 Newroz’un çektiği foroğraf nedeniyle yargılanan Melis Alphan dahil 24 gazetecinin durumu hakkında bilgi istedi.

AGİT, gönderdiği mektuba cevabın en geç 20 Nisan’a kadar verilmesini istedi. AGİT’in Türkiye’den bilgi istediği gazetecilerin isimleri ve istenilen bilgiler şu şekilde:

Mehmet Aslan (Mezopotamya Haber Ajansı) hakkında yürütülen soruşturma (örneğin ve özellikle; yakalama tutanağı, adli raporlar, ifade tutanağı, sorgu tutanağı var ise tutukluluğun devamına ve tahliyeye ilişkin kararlar, kararlara itirazlar ve itiraz üzerine verilen kararlar) akıbetine dair bilgi verilerek, dosyasında gizlilik kararı yok ise, bahse konu iddialar kapsamında önem arz eden bilgi ve belgelerin bir örneğinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istenmesine.

Zana Kaya ve Eren Keskin (Özgür Gündem gazetesi genel yayın yönetmenleri), Kemal Sancılı (Özgür Gündem gazetesi imtiyaz sahibi) ve İnan Kızılkaya (Özgür Gündem gazetesi yazı işleri genel müdürü) hakkında İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararın bir örneğinin, karar henüz yazılmamış ise son duruşma tutanağının bir örneğinin istenmesine.

Melis Alphan (Gazeteci) hakkında yürütülen soruşturma (örneğin ve özellikle; yakalama tutanağı, adli raporlar, ifade tutanağı, sorgu tutanağı, tutukluğun devamına, tahliyeye ilişkin kararlar, yapılan itirazlar ve bu itirazlara ilişkin kararlar, iddianame ile duruşma tutanakları) ve kovuşturmanın akıbetine dair bilgi verilerek, dosyasında gizlilik kararı yok ise, bahse konu iddialar kapsamında önem arz eden bilgi ve belgelerin bir örneğinin istenmesine.

Kazım Kızıl, Erdinç Yılmaz (Gazeteciler), Murat Erkmen (Kameraman), Elif Akgül, Fatoş Erdoğan, Murat Bay, Nagihan Yılkın (Muhabirler) ve Ozan Acıdere’ye (Fotomuhabir) kolluk kuvvetlerince şiddet uygulandığı iddiası ile ilgili bir soruşturma yapılıp yapılmadığı hususu ile Ozan Acıdere’nin gözaltına alınmasına ilişkin olarak “gizli” ve “hizmete özel” kaydı olmayan bilgi ve belgelerin bir örneğinin istenmesine.

Hrant Dink’in (Gazeteci) öldürülmesine ilişkin İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 26 Mart 2021 tarihli duruşmaya ilişkin olarak duruşma tutanağının istenmesine.

Can Dündar (Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni) hakkında İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararın bir örneğinin, karar henüz yazılmamış ise son duruşma tutanağının bir örneğinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istenmesine.

Adnan Bilen, Cemil Uğur (Mezopotamya Haber Ajansı mensubu gazeteciler), Şeriban Abi ve Nazan Sala’nın (Jin News Haber Ajansı muhabirleri) tutuklanmalarına, tutukluluğun devamına, bu kararlara ilişkin itirazlara ve itiraz üzerine verilen kararlara ve var ise tahliyeye ilişkin kararlara ilişkin olarak “gizli” ve “hizmete özel” kaydı olmayan bilgi ve belgelerin Van Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesine.

Hazım Özsu’nun (Radyo programcısı) öldürülmesi iddiasına ilişkin olarak yürütülen adli sürece ilişkin “gizli” ve “hizmete özel” kaydı olmayan bilgi ve belgelerin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesine.

Levent Gültekin’e (Gazeteci) yönelik saldırı iddialarına ilişkin olarak yürütülen adli sürece ilişkin “gizli” ve “hizmete özel” kaydı olmayan bilgi ve belgelerin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istenmesine.