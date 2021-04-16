Zirve Yayınevi Katliamı’nın Kurbanları Çevrimiçi Anılacak

Malatya’da 18 Nisan 2007’de Hristiyan içerikli kitap dağıtımı yapan Zirve Yayınevi’nde çalışan Alman uyruklu Tilmann Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüş, Zanlılardan Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Abuzer Yıldırım olay yerinde yakalanırken, üçüncü katın penceresinden kaçmak isterken düşerek yaralanan Emre Günaydın, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Malatya’da şehit edilen Tilmann Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel, 18 Nisan Pazar günü öldürülmelerinin 14. yıldönümünde, kiliselerin bir araya gelme olanağı olmadığı için Zoom üzerinden gerçekleşecek toplantıyla 19:00 – 20:00 saatleri arasında anılacaklar.

İhsan Özbek’in paylaşımda bulunacağı anma programında, Tilmann Ekkehart Geske’nin eşi Suzanna Geske de bir söz paylaşacak. Cemaatin tanıklıklarının yer alacağı program, ilahiler ve dualarla son bulacak.

https://haber.sat7turk.com/zirve-yayinevi-katliaminin-kurbanlari-cevrimici-anilacak/