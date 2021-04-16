Valentina Matvienko: :Azerbaycan, tüm Ermeni esirleri iade etmelidir”

Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko, Sankt Petersburg’ta düzenlenen BDT parlamentolar arası konferansı çerçevesinde Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan ile bir görüşme yaptı.

Dağlık Karabağ’da savaş operasyonlarının durdurulmasına dair üçlü açıklamanın imzalanmasının ve çatışma bölgesinde Rus barış gücünün yerleştirilmesinin önemini vurgulayan Matvienko, Azerbaycan tarafının, tüm Ermeni savaş esirlerini ve diğer sivil vatandaşları Ermenistan’a iade etmesi gerektiğini dile getirdi.

Ermenistan Parlamento Başkanı ise, 10 Kasım tarihli üçlü açıklamanın imzalanmasından sonra Artskah çatışması kapsamındaki durum hakkında bilgi paylaşarak, Azerbaycan’da tutuklu kalan Ermeni savş esirlerinin ve diğer vatandaşların acilen ülkeye dönmesinin önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan’ın, bu tür adımlarla bölgesel altyapıların yeniden açılması yönündeki çalışmalar için olumsuz otam yarattığına dikkat çeken Mirzoyan, parlamentolar arası ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Maral Nacaryan’ın esirlikten serbest bırakılması için Mirzoyan’a Ermenistan Parlamentosu adına altın madalya takdim etti.

ERMENİ HABER AJANSI