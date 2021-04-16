Papa Françesko’dan Yoksul Iraklılara Yardım

Papa Françesko, Irak’a düzenlediği Son Havariler Haç’ında tüm Iraklılara sağladığı ruhsal esenlik ve yeniden doğuş umutlarıyla beraber, çatışmalar, ekonomik kriz ve salgın nedeniyle zor zamanlar geçiren aileler için 350 bin dolar yardımda bulundu.

Yardım, Kardinal Louis Raphael Sako tarafından Irak ziyareti için Papa’ya yerel Katolik Episkoposlar Meclisi adına minnettarlığını ifade etmek adına gönderdiği mektubun sonuç kısmında papalık yardımına atıfta bulunmasıyla ortaya çıktı.

Kardinal Louis Raphael Sako

Patrik Sako, yardımın Papa Françesko’nun tüm Irak halkına olan sevgisinin gerçek ve somut bir işareti olarak gördüğünü belirtti. Toplam tutarın 250 bin dolarının Bağdat tarafından yönetileceği, 50 bin doları Musul’daki Keldani Başepiskoposluğu’na ve 50 bin doları da Suriye Katolik Başepiskoposluğu’na gönderildiği açıklandı.

Yardımın kullanılmaya başlandığını söyleyen Keldani Patriği, ‘‘Necef, Basra, Kerkük ve Zaho olmak üzere ülke genelinde tüm inanç topluluklarından en çok ihtiyaç duyan ailelere 12 bin gıda paketi dağıttık’’ dedi.

Papa Françesko’ya gönderdiği mektupta Patrik Sako, ülkelerine düzenlediği tarihi ziyaret için teşekkür etmek üzere Roma’ya gitmek istediğini, ancak koronavirüs salgını ve seyahat komplikasyonları nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtti.

Patrik, Papa’ya gönderdiği ve Keldani Patrikliği’nin resmi iletişim kanallarında dağıtılan metninde, ziyaretin tüm Iraklıların gönlüne dokunduğunu söyleyerek,‘‘Çeşitliliği kabul etmenin ve bunlara saygı duymanın önemi konusunda farkındalık yarattınız. Birbirimizi sevmeye ve her insanın haysiyet, özgürlük, eşit haklar ve görevlerle yaşaması için birbirimize yardım etmeye çağırdınız. Bağdat’taki konuşmanızda belirtildiği gibi bu davranış şeklinin büyük dünya güçlerine teşvik olmasını umuyoruz’’ dedi.

Patrik, Papa’nın dualarının ve ‘‘Irak, her zaman yüreğimde olacak’’ ifadesinin hafızalarda derin bir yankı bıraktığını söyledi. Patrik Sako, ‘‘Bizim için, Hristiyan kızlarınız ve oğullarınız için, ziyaretiniz büyük bir hayali gerçekleştirdi ve başkalarıyla iletişim kurmak, umut etmek ve güven inşa etmek için destek verdi. Bizi umut etmeye ve coşkuyla ilerlemeye teşvik eden, ‘Yaşayan ve güçlü bir Kilise’siniz’ sözünüz için minnettarız’’ ifadelerinde bulundu.

Patrik, mektubunu 350 bin dolarlık yardım için teşekkür ederek sonlandırırken, ‘‘Din ve etnik köken fark etmeksizin sizin adınıza onlara yardım etmek bizler için mutluluk verici olacaktır’’ dedi. (fides)

https://haber.sat7turk.com/papa-franceskodan-yoksul-iraklilara-yardim/