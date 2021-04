İşte “yılın basın fotoğrafları”

Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödüllerinde 2021 yılının kazananları açıklandı. 36 yıllık geçmişi ile Türkiye’de düzenlenen en köklü fotoğraf organizasyonu da olan Yılın Basın Fotoğrafları’na 2020 yılında yaşanan olaylara damga vuran 5 bin 188 fotoğraf katıldı. Yılın Basın Fotoğrafları 2021’de 7 kategoride 28 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık görüldü. Organizasyon içerisinde ayrıca 2 üniversite öğrencisi Ara Güler Özendirme Ödülü kazanırken Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri’nde ise 8 eser ödüllendirildi.Tüm ödül alan fotoğraflar arasından seçilen ve organizasyonun en önemli ödülü olan “Yılın Basın Fotoğrafı” bu yıl Azerbaycan Karabağ’dan bir fotoğraf karesine verildi. Sabah Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım’ın, Foto Röportaj kategorisinde ikinci olan serisi içerisinde yer alan Ermenistan’ın Karabağ’da Gence kentine yaptığı füze saldırısında bir yakınının ölüm haberini alan kadının acısını aktaran kare Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü. Yıldırım, ayrıca Azerbaycan’ın zaferi ardından yaşanan sevinç fotoğrafıyla da YTB Özel Ödülü kazandı. Başkanlığını Coşkun Aral’ın yaptığı TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2021 jürisi yaptığı değerlendirmede, dünya medyasının Karabağ’da yaşananlara kayıtsız kaldığını, bu fotoğrafla Azerbaycan halkının haklı mücadelesine dikkat çekildiği vurgulandı. SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını tek ve seri olarak “Sağlık Çalışanlarına Saygı” sloganıyla “Pandemi” adıyla iki ayrı kategoride değerlendirildi. Pandemi kategorisinde Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş’ın tüm dünya medyasında yayınlanan, sağlık çalışanlarının zorlu koşullarını anlatan karesi birincilik ödülü kazandı. Seri dalda ise birincilik ödülünü sağlık çalışanlarının portreleri ile EPA foto muhabiri Sedat Suna’nın oldu. Yılın Basın Fotoğrafları jürisi DHA foto muhabiri Serhat Ozan Yıldırım’ın Tunceli’de filyasyon ekiplerinin güç hava koşullarında çalışmalarını gösteren fotoğrafına “Sağlık Çalışanlarına Saygı” ödülü verilmesine karar verdi. “SIFIR ATIK”A DİKKAT Yılın Basın Fotoğrafları 2021 ödüllerine geçen yılın ardından bu yıl ikinci kez “Sıfır Atık Özel Ödülü” verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi”nde farkındalığa destek olmak amacı ile “Sıfır Atık Özel Ödülü” Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmez’in Ankara’da bir poşet atığını yavrularının yaşadığı yuvasına taşıyan leylek fotoğrafına verildi. Çevre ve Doğa kategorisinde ise İHA foto muhabiri Umutcan İşledici, Adana’daki orman yangını ardından bölgeyi gösteren fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü. Foto muhabiri Emre Tazegül ise yalken yarışlarında çektiği kare ile Spor Toto Özel Ödülü’nü kazandı. Spor fotoğrafları kategorisinde birincilik, evinin çatı katında pandemi şartlarında çalışan sporcu fotoğrafı ile Tolga İldun’un oldu. ABD’de yaşanan ırkçılık karşıtı olaylar da AFP foto muhabiri Kerem Yücel’e Yılın Foto Röportajı Ödülünü getirdi. MÜLTECİLİK ÖDÜLLERE YANSIDI Ev sahipliği yaptığı 4 milyona yakın mülteci ile dünyanın bu anlamda en büyük göçmen topluluğunu ağırlayan Türkiye ve çevresinde yaşananlar Yılın Basın Fotoğrafları ödüllerine de yansıdı. Edirne’de Yunanistan sınırında yaşanan olayları aktaran serisiyle İHA foto muhabiri İsmail Coşkun üçüncülük kazandı. AB Özel Ödülü ise çadır kentte oyun oynayan bir çocuğun fotoğrafı ile Hürriyet Gazetesi foto muhabiri Mert Gökhan Koç’un oldu. AP foto muhabiri Emrah Gürel ise Ege’de kurtarılan mülteci çocuk karesiyle AB Özel Ödülü Mansiyonu kazandı. SGDD ASAM Özel Ödülü Milliyet Gazetesi’nden Ozan Güzelce’nin Edirne’de sınırda çektiği fotoğrafa verildi. ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNDE FOTOĞRAFA ÖZENDİRME Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasının yanı sıra usta isim Ara Güler’in adını yaşatmak için öğrenciler arasında düzenlediği “Ara Güler Özendirme Ödülleri” ise bu yıl üçüncü kez verildi. Ara Güler Özendirme Ödülleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Nedim Bayhan’ın mermer işçileri fotoğrafına ve Marmara Üniversitesi Barış Cem Yüksel’in göçmenlerin Edirne yolculuğunu anlatan fotoğraf serisine verildi. TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ Türkiye Foto Muhabirleri Derneği bu yıl ilk kez “Türkiye Güzellikleri”ni amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık ayrı bir yarışma olarak gerçekleştirdi. Derneğin uluslararası sergi ve organizasyonlarda değerlendirdiği Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Yarışması’nda Sare Kural birinci oldu. Yarışmada bu yıl dördüncü kez verilen ASKA Özel Ödülü’nü ise Uşak’ta Blaundus Antik Kenti fotoğrafı ile Soner Kılınç kazandı. Bu yarışmada sosyal medya platformu İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan fotoğrafıyla Beytullah Eleş’e Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü verildi. ÖDÜLLER HAZİRAN’DA DAĞITILACAK Toplam ödülü 45 bin lira olan yarışmanın ödülleri Haziran ayında sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir. GENÇLERLE BULUŞMALAR Antalya’da Aska Lara Otel’de 6 gün süren bir organizasyonla toplanan jüri, fotoğraf değerlendirmesini 2 günde yaptı. Jüri organizasyonu sırasında YTB Uluslararası Burslu öğrenciler; Hollanda’dan Pelin Tatlı, Almanya’dan Münir Bağrıaçık ve Pulitzer Ödüllü Türk foto muhabiri Murad Sezer’le açık hava da organize edilen sosyal mesafeli bir söyleşide buluştu. Fotoğraf söyleşisi sosyal medya hesaplarından izlenebilecek şekilde paylaşıldı. RIZA ÖZEL, “FOTO MUHABİRLERİ GÖRSEL TARİHİ YAZIYOR” Türkiye ve dünyada foto muhabirlerin görsel tarih yazdıklarını dile getiren Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “2020 yılı, Türkiye ve dünya için yaşanan olaylarla basın fotoğrafçılığının önemini bir kez daha ortaya koydu. 36 yıldır aralıksız olarak düzenlenen bu organizasyonda Azerbaycan Karabağ’dan tüm dünyayı etkileyen pandemiye, İzmir depreminden Türkiye ve dünyanın yaşadığı mülteci sorununa, ABD’deki ırkçılık karşıtı olaylardan çevre felaketlerine çok geniş bir yelpazede fotoğraflar ödüllendirildi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Ara Güler Özendirme Ödülü ile gençleri fotoğrafa özendirirken, Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Yarışmasıyla ülke tanıtımına katkı sunmayı da başardı” diye konuştu. YILDIRIM, “EN PRESTİJLİ ÖDÜL, BÜYÜK MUTLULUK” Sabah Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım ise Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü’nü şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 36 yıldır mesleğin en prestijli ödüllerini veriyor. Seçkin bir jüriden bu ödülü almak her foto muhabirin hayali. 2020 yılı ise hepimiz için zorlu ve yaşanan olaylarla zor bir yıldı. 2020 yılında böylesine büyük bir ödülü aldığım için mutluyum. Bu ödülün Karabağ’da çektiğim bir kare ile gelmesi ise benim için çok anlamlı oldu. Azerbaycan’da yaşananları dünyaya duyurmak için birçok meslektaşım görev yaptı. Tüm dünyaya Karabağ’da yaşananları duyurabilmek için çaba harcadık. Bu sesin duyulmasında pay sahibi olabilmek tüm meslektaşlarım adına ayrı bir gurur.” YILIN BASIN FOTOĞRAFI ÖDÜLÜNÜ KAZANAN UĞU YILDIRIM KİMDİR? 1985 yılında Tunceli’de doğan Uğur Yıldırım, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 2008 yılında Ankara’da başladı. Anadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi’nin ardından 2011 yılında Sabah Gazetesi’nde göreve başladı. Mesleğin ilk yıllarında kent gazeteciliği üzerine uzmanlaşan Yıldırım, çok sayıda belgesel fotoğraf çalışmasına imza attı. 2014 yılından bu yana İstanbul’da Sabah Gazetesi Haber Merkezinde görev yapan Yıldırım, başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın farklı noktalarında savaş-çatışma alanları ve kriz bölgelerinde çalıştı. Meslek hayatında dünyanın önemli olaylarını haberleştirme ve fotoğraflama şansı bulan Yıldırım, bugün halen savaş ve sonrasında ortaya çıkan insani sorun/sonuçlara odaklanan haber ve fotoğraf projeleri üzerlerinde çalışıyor. YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI 2021 JÜRİSİ: Yılın Basın Fotoğrafları Jüri Başkanı; Foto Muhabiri Coşkun ARAL Spor Toto Spor Fotoğrafları Jüri Başkanı; Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad SEZER Türkiye Güzellikleri Jüri Başkanı; Foto Muhabiri Mustafa SEVEN Jüri Üyeleri; Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, EPA Türkiye Fotoğraf Editörü Tolga BOZOĞLU, ANP Fotoğraf Editörü (Hollanda) Pelin TATLI, TFMD Kurucu Üyesi Dursun Gündoğdu, Demirören Medya Fotoğraf Direktörü Bünyamin AYGÜN, Foto Muhabiri, Gazeteci (Almanya) Münir BAĞRIAÇIK, Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay TÜRKER, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin POLATEL, Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri TFMD Başkanı Rıza ÖZEL Özel Jüriler; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus LAUNDRUT-MEYER, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut ÇETİN, ASKA Hotel İş Geliştirme Müdürü Mahir GÜMÜŞ, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Yakup HalitBULUT, SGDD ASAM Genel Koordinatörü İbrahim KAVLAK. İŞTE ÖDÜL ALAN KARELER; Yılın Basın Fotoğrafı Uğur Yıldırım / Sabah Gazetesi Yılın Haber Fotoğrafı Ümit Bektaş / Reuters Haber Fotoğrafı İkincisi Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi Haber Fotoğrafı Üçüncüsü Süreyya Mümtaz Kurt / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Özel Ödülü Selahattin Sönmez / Hürriyet Gazetesi Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı Umutcan İşledici / İHA Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü Metin Yoksu / Freelance Spor Toto Özel Ödülü Emre Tazegül / Freelance Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı Tolga İldun / Freelance (Magma Dergisi) Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi Murat Akbaş / Fanatik Gazetesi Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü Erdem Şahin / EPA Yılın Pandemi Fotoğrafı Ümit Bektaş / Reuters Pandemi Fotoğrafı İkincisi Uğur Yıldırım / Sabah Gazetesi Pandemi Fotoğrafı Üçüncüsü Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi Yılın Pandemi Fotoğraf Serisi Sedat Suna / EPA Pandemi Fotoğraf Seri İkincisi Can Erok / DHA Pandemi Fotoğraf Seri Üçüncüsü Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet Gazetesi Sağlık Çalışanlarına Saygı Özel Ödülü Serhat Ozan Yıldırım / DHA AB Göç Özel Ödülü Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi AB Göç Özel Ödülü Mansiyon Emrah Gürel / AP SGDD ASAM Özel Ödülü Ozan Güzelce / Milliyet Gazetesi Yılın Foto Röportajı Kerem Yücel / AFP Foto Röportaj İkincisi Uğur YILDIRIM / Sabah Gazetesi Foto Röportaj Üçüncüsü İsmail Coşkun / İHA Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü Selahattin Sönmez / Hürriyet Gazetesi Jüri Özel Ödülü Ümit Bektaş / Reuters Rafet Hüner Özel Ödülü Kerem Yücel / AFP Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı Ümit Bektaş / Reuters Günlük Yaşam İkincisi Erdem Şahin / EPA Günlük Yaşam Üçüncüsü Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA Mustafa Pekcan Özel Ödülü İsmail Coşkun / İHA TFMD Özel Ödülü Ünal Çam / Milliyet Gazetesi ARA GÜLER ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ÖZENDİRME YARIŞMASI) Ara Güler Özendirme Ödülü Emirkan CÖRÜT / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ara Güler Özendirme Ödülü Mansiyon Ozan YAZAR / Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Ara Güler Özendirme Ödülü Seri Fatmagül MERCAN / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ara Güler Özendirme Ödülü Seri Mansiyon Emirkan CÖRÜT / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ (GENEL KATILIMA AÇIK FOTOĞRAF YARIŞMASI) ASKA Özel Ödülü Soner Kılınç Türkiye Güzellikleri Birincisi Sare Kural Türkiye Güzellikleri İkincisi Ali Mermertaş Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü Neşe Arı Türkiye Güzellikleri Mansiyon Meriç Aktar Türkiye Güzellikleri Mansiyon Ahmet Harmancı Türkiye Güzellikleri Mansiyon İsa Cıda Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü Beytullah Eleş Türkiye Güzellikleri Etkileşim Mansiyon Anıl Zengin Hürriyet Gazetesi