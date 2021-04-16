Ermenistan Devlet Başkanı’ndan Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Anı defterinde Ararat imzalı not (video)

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, 15 Nisan tarihinde resmi ziyaretle Gürcistan’a gitti. Orbeliani Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan resmi karşılama töreninin ardından Sarkisyan, Gürcistan Cumhurbaşkanlığı’nın onur kunukları Anı defterinde bir not bıraktı.

“Gürcistan Cumhrubaşkanı Salome Zurabişvili’nin davetiyle bir kez daha komşu ve dost Gürcistan’dan bulunmaktan içten memnuniyetimi ifade ediyorum. Ziyaretin sonuçları sayesinde halklarımızın dostluğunu gelecek nesillerimizin yararına daha da pekiştireceğimizden eminim” ifadelerine yer veren Ermenistan Cumhurbaşkanı, imza olarak da Ermenistan’ın en yaygın sembolü olan Ararat dağın tasvir eden bir manzara çizdi.

İkili görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyen liderlerin yaptığı açıklamaya göre, gündemde Ermenistan ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler, ulaşım, enerji, turizm, tarım, eğitim, kültür ve diğer olası işbirliği alanları yer aldı. Armen Sarkisyan ile Salome Zurabişvili, Türkiyenin yoğun desteğiyle Azerbaycan’ın Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı yürüttüğü savaştan dolayı bölgede meydana gelen güvenlik konularını da ele aldı.

ERMENİ HABER AJANSI