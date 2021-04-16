Diyarbakır’da terör saldırılarında 31 yakınını kaybeden Yatçı: Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/KULP (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR’ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen PKK’lı 2 teröristin, 5 orman işçisi ile Jandarma Uzman Çavuş Çelik’in şehit olduğu saldırıların failleri olduğu açıklandı. 3’ü orman işçilerine yönelik düzenlenen saldırıda olmak üzere, babası ve amcası da dahil 31 yakınını teröre kurban veren Amil Yatçı, “Çok mutlu olduk. Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Rabbim devletimizi güçlendirsin. Bir vatandaş olarak artık biz bunların bitmesini istiyoruz. Allah’ın izniyle de sonu gelmiş” dedi. Lice ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi bölgesinde 14 Nisan günü başlatılan ‘Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’ operasyonunda PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölü ele geçirilen teröristlerin, geçen yıl 8 Nisan’da ormana ağaç kesmeye giden 5 vatandaş ile 9 Ocak günü Lice ilçesinde, operasyona da adının verildiği Jandarma Uzman Çavuş Çelik’in şehit olduğu saldırıların failleri olduğunu açıkladı. Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı’nın ‘Terör arananlar listesinin turuncu kategoride yer alan ‘Dara Zagros’ kod adlı Abdulsıttar Özer olduğu belirlendi. ‘ÇOK MUTLU OLDUK, ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI’ 3’ü Kulp ilçesindeki saldırıda, babası ve amcasının da aralarında bulunduğu 31 yakınını şehit veren Amil Yatçı, 2 teröristin etkisiz hale getirilmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Yatçı, “Bunların yapısı bu. Anneyi çocuksuz bırakmak, çocuğu annesiz bırakmak, kardeşi kardeşsiz bırakmak. Sedat Hazar, Ahmet Erboğa ve Burhan Tanrıkulu benim yeğenlerimdi. Terör örgütü bunların geçiş güzergahını tuzakladı. Onların yoluna mayın döşedi. Bunlar sabah erken çıkarken Burhan Tanrıkulu’nun hanımı diyor ki, ‘Gitme, Allah kerimdir. Ne olur ne olmaz’ diyor. O da ‘2 aylık bebeğim var, onu nasıl besleyeceğim’ diyor” dedi. ‘BABAM ŞEMDİN SAKIK’IN TALİMATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ’ Babasının, Şemdin Sakık’ın talimatıyla öldürüldüğünü belirten Yatçı, “Zaten bunların amacı insanları inançtan, eğitimden uzaklaştırmak, fakirleştirmek. Bunların amacı o. Onlar bu bölgeye gelince biz kabul etmedik. Biz bunlara karşı çıktık. Bu dinimize, inancımıza, kültürümüze ters. Kürtlüğe ters, ay yıldızlı bayrağımıza ters olan bir düşünce. Karşı çıktık. Babam 1993 yılının 5’inci ayının 14’ünde Şemdin Sakık’ın talimatıyla öldürüldü” ifadelerini kullandı. Şehitlerin kanının yerde kalmadığını kaydeden Amil Yatçı, “Teröristler yol keserek benim babam Hasan Yatçı’yı, amcamla beraber minibüsten indirip ki babam o zaman 72 yaşındaydı. Babamlara, ‘Siz, davamıza Ermeni davası demişsiniz” diyorlar. Babam da ben doğru söylemişim diyor. Ondan sonra 196 mermi sıkarak amcamla beraber şehit ediyorlar. 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi haberinden çok mutlu olduk. Bizim şehitlerin kanı yerde kalmadı. Rabbim devletimizi güçlendirsin. Rabbim Türk Silahlı Kuvvetleri’ni, emniyet mensuplarını, güvenlik korucularını güçlendirsin. Elhamdülillah biz devletimize böyle güveniyoruz ki bunların kökü kazınacak. Bizim köyde 31 şehit, 17 gazi var. Bir vatandaş olarak artık biz bunların bitmesini istiyoruz. Allah’ın izniyle de sonu gelmiş. Vatandaş da artık bıkmış. Boğaza kadar gelmiş artık yeter, diyor” diye konuştu. 5 KÖYLÜ ŞEHİT OLMUŞTU Kulp ilçesine bağlı kırsal Güleç mahallesinde geçen yıl 8 Nisan günü odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) şehit olmuştu. Hürriyet Gazetesi