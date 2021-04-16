Barış anlaşması için barışçıl olmak gerekir

Barış anlaşması için barışçıl olmak gerekir

Barış anlaşması, Azerbaycan’ın savaş sonrasında nihayetlendirmiş olduğu bir barış sürecini gerektirir

Azerbaycan yönetiminin Ermenilere karşı duruşu ve davranışı, Artsakh’a karşı başlatılan saldırganlık neticesinde ortaya çıkan duruma çözüm aramak amacıyla, Azerbaycan makamlarından yapıcı bir yaklaşım beklemek için gerekçe vermemektedir.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nağdalyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ermenistan’a barış antlaşması teklifine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

“Söylediklerimin canlı kanıtı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 12 Nisan’da Bakü’de Artsakh savaşına adanan “park”ın açılışında yaptığı açıklamalardır.

Bütün bunlar ve Azerbaycan’ın savaş esirleri konusunu manipüle etmesi, Azerbaycan yönetiminin savaş sonrası durum, bölgesel barış ve uzlaşmaya ilişkin kendi deklaratif açıklamalarından ne kadar uzak olduğunu kanıtlıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, çelişkili açıklamalar yapmaya devam ederek, bir yandan çatışmanın çözüldüğü tezini kendi halkına sunarken, diğer yandan uluslararası kamuoyuna barış anlaşması ve Dağlık Karabağ’ın çözülmemiş sorunları hakkında konuşuyor.

Bu konuda basit bir gözlem yapalım, bir barış anlaşması imzalamak için öncelikle Azerbaycan’ın saldırganlığı sonrasında son verdiği bir barış sürecine ihtiyaç vardır.

Ermenistan Kamu Radyosu