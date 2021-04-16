ABD’den Ermenistan’a 8.2 milyon dolarlık ek finansman

ABD, Ermenistan’da altyapı hizmetlerinin geliştirilmesine destek vermek için ülkeye 8 milyon dolardan fazla ek finansman sağlayacak.

15 Nisan oturumunda Ermenistan hükümeti, Ermenistan ile ABD hükümetleri arasında “Daha rekabetçi ve çeşitlendirilmiş özel sektöre destek” anlaşmasının değiştirilmiş versiyonunu imzalama önerisini onayladı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın önerdiği değişikliklere göre, altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi için Ermenistan’a 8.2 milyon ek finansman verilecek. İkili anlaşmanın sürecinin ise 2025 yılına kadar uzatılması öngörülüyor.

Şimdilik ABD tarafından Ermenistan’a verilen finansal desteğin toplam hacmi 91.800.980 ABD dolar seviyesindedir.

ERMENİ HABER AJANSI