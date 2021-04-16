24 Nisan etkinlikleri – Ermenistan Kamu Radyosu

Hükümet 23 ve 24 Nisan için neler planlandığını karara bağladı

15 Nisan oturumunda hükümet, Ermeni Soykırımı’nın 106. yıldönümü anma törenini gerekli şekilde uygulama kararı aldı.

Buna göre, 24 Nisan’da Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına adanmış bir dizi etkinlik yapılacak ve Ermenistan devlet televizyonunda gösterilecek.

Özellikle 23 Nisan günü saat 22.30’da meşale alayı bittikten sonra Ermenistan Ulusal Filarmoni Orkestrası, Ermenistan Devlet Akademik Korosu ve yurt dışından davetli solistlerin katılımıyla Ermeni Soykırımı Anıtı Tsitsernakaberd’de Verdi’nin Requiem’i seslendirilecek.

23-24 Nisan gecesi 24.00’de Komitas Oda Müziği salonunda Almanya’dan davetli şef Al. Iradyan yönetimindeki Ermenistan Devlet Oda Orkestrası ve “Hover” Devlet Oda Korosu’nun katılımıyla W. A. Mozart’ın Requiem’i sunulacak.

Anma etkinlikleri 24 Nisan saat 19.15’te K. Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi’nde, Ermenistan Ulusal Senfoni Orkestrası, Ermenistan Devlet Oda Korosu ve Erivan Devlet Oda Korosu’nun katılımıyla, T. Mansuryan’ın “Requiem”inin sunulmasıyla son bulacak.

Ermenistan Kamu Radyosu