Montrö’yü konuşurken Lozan’ı çiğnediler

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Bu tabloda, herkesi rahatsız etmesi gereken ciddi bir anormallik yok mu? Müyesser Yıldız yazdı…

Bugün Ankara’nın önemli bir misafiri var: Yunan Dışişleri Bakanı Dendias.

Sadece 1 hafta önce Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis Türkiye ve Erdoğan hakkında, “Türkiye bir kargaşa ve dış politikasında kimliği konusunda kafa karışıklığı içinde. Türk Cumhurbaşkanı hem yurt içinde hem de yurt dışında dengesiz hamleler yapıyor” demiş, Dışişleri Bakanlığımız da sert bir kınama mesajı yayımlamıştı.

Ama öğrendik ki, Dendias sadece Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile değil, Erdoğan’la da görüşecekmiş!

Ankara Dendias’ı heyecanla beklerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu sabah yaptığı açıklamada, görüşülecek konuları anlattı. Bu arada şunu da söyledi:

“Bu görüşme dün gerçekleşecekti, ancak kendisinden bugün gelmesini bizzat rica ettim; devam eden NATO toplantıları yüzünden Brüksel’e gitmek zorunda kalmıştım. Kendisini Ankara’da ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

ANKARA ZİYARETİ ERTELENDİ

Yazımızın nirengi noktası işte bu. Daha önce Dendias’ın Salı günü önce İstanbul’a gidip Fener Patrikhanesi’ni ziyaret edeceği, ertesi gün de Ankara’ya geleceği duyurulmuşken, programın böyle değişmesinin sebebi neydi?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Bizzat ben rica ettim” dedi. Bir de Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara sırasıyla bakalım.

Salı günü önce Dendias ve Yardımcısı Kostas Fragogiannis’in 15 Nisan’da, yani bugün Ankara’da olacağı ve saat 19.00’da Çavuşoğlu ile görüşeceği duyuruldu.

Hemen ardından Dendias ile Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un Çarşamba günü NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısına video konferans yöntemiyle katılacağı bildirildi.

Bunların peşinden de Dendias’ın Çarşamba sabahı İstanbul’a gideceği ve “Ekümenik Patrik” Bartholomeos tarafından kabul edileceği bilgisi verildi.

Görüldüğü üzere, önce Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dendias’ın Ankara’ya bugün geleceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı’mız ise aynı gün akşam saatlerinde ziyaretin Perşembe günü olacağı açıklamasını yaptı. Ancak her iki açıklamada da ziyaretin neden bugüne kaldığına ilişkin bir bilgi yer almadı.

Bunlardan sonra konuyla ilgili bazı haberleri aktaralım.

Dün Hürriyet Gazetesi’nin, “Önce Patrikhane sonra Ankara’da iftar” başlıklı haberinde, şöyle denildi:

“Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın normalde bugün Türkiye’ye yapacağı ziyaretin, NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı nedeniyle yarına sarktığı öğrenildi. Son anda bir değişiklik olmaz ise yarın önce İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret edecek olan Dendias, Ankara’ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İki bakanın birlikte iftar yemeği yemesi de planlanıyor.”

Bundan ne anlıyoruz? Dendias bugün Türkiye’ye gelip önce Patrikhane’ye gidecek, ardından Ankara’ya gelecekmiş!

Reuters ise bir gün önce şöyle bir haber geçmişti:

“Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın çarşamba günü için planlanan Ankara ziyareti, perşembeye ertelendi. Yunan Dışişleri Bakanlığı, Dendias’ın rötarını, NATO bakanlarıyla video konferans yoluyla toplantıdan kaynaklanan program çakışmasıyla gerekçelendirdi… Reuters’e konuşan bir Yunan hükümet yetkilisi, ‘Dendias, Ekümenik Patrikle yarın İstanbul’da buluşacak, NATO toplantısı için Atina’ya dönecek ve Türk mevkidaşıyla görüşmek üzere perşembe günü Ankara’ya gidecek.’ dedi.”

PATRİKHANE ZİYARETİ ERTELENMEDİ

Netice?

Dendias dün İstanbul’a geldi, Patrikhane’yi ziyaret etti, Atina’ya döndü… Ankara ziyaretini ise bugüne bıraktı…

Bunun anlam ve önemi mi?

Ankara’dan önce Patrikhane’ye gidecek olması başlı başına bir garabetken, üstüne ortaya şöyle bir tablo çıktı:

Evet, hem Dendias hem Çavuşoğlu’nun dün NATO toplantısı vardı. Ancak Dendias bu toplantıya rağmen Patrikhane’ye gitti. Madem müsaitti; Patrikhane yerine Ankara ziyaretine pekala öncelik verip, Patrikhane’yi bugüne bırakabilirdi.

Bunu yapmayarak Patrikhane’nin “önem ve önceliğini” adeta hepimizin gözüne sokmuş olmadı mı?

Dahası; Dendias-Bartholomeos görüşmesinden sonra Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, bolca “Ekümeniklik” ifadesi kullanılıp Dendias’ın, “Ekümenik Taht”a geçişinin 30’uncu yıldönümü münasebetiyle Bartholomeos’u kutladığı” ve “Tanrı’nın, [Bartholomeos’un] Ortodoksluğa liderlik etmekte gösterdiği çabayı kutsamasını” dilediği belirtildi.

Patrikhane’nin açıklamasında da bunun “resmi bir ziyaret” olduğu vurgulandı.

Buradaki mesele ne mi?

Bir kez daha altını çizelim.

Lozan Antlaşması’na göre, Fener Rum Patrikhanesi bir “Türk kurumu” ve Fatih Kaymakamlığı’na bağlı. Bartholomeos ise bir Türk vatandaşı.

Yani her ne kadar AKP İktidarı göz yumsa da “Ekümenik” olamaz, bu Lozan’a aykırı.

Ancak görüldüğü üzere bu defa da Yunan Dışişleri Bakanı, “Ekümenikliğini” ilân ederek buraya gidiyor; yetmiyor, ayrı bir “devletmiş” gibi “resmi ziyarette”bulunuyor… Ardından Atina’ya dönüp, 1 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başkenti Ankara’ya geliyor.

Bu tabloda, herkesi rahatsız etmesi gereken ciddi bir anormallik yok mu?

Müyesser Yıldız

https://odatv4.com/montroyu-konusurken-lozan-boyle-cignendi-15042150.html