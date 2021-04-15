Bakü’nün saldırganlığının nedenlerinden biri Ermenistan’ın kalitesinin artmasıydı

Azerbaycan’ın Karabağ’a yönelik saldırısının nedenlerinden biri, düşmanlarımızın Ermenistan’ın nasıl tamamen yeni bir ülke haline geldiğini görmeleriydi. Başbakan Nikol Paşinyan bunu 14 Nisan Ulusal Meclis oturumunda 2020 hükümet faaliyet raporunun sunumu sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak ifade etti.

Ona göre 2019’da Ermenistan’ın başına gelenleri herkes gördü. Paşinyan, “Ermenistan’da meydana gelen derin sistemik ve esaslı değişiklikler savaşın başlamasına neden oldu” dedi.

Bu bağlamda, Ermenistan’ın 2019 yılında Avrupa bölgesindeki en yüksek ekonomik büyüme oranlarına sahip olduğunu garanti etti. Buna ek olarak, Ermenistan üst üste iki yıl boyunca hem siyasi hem de ekonomik olarak yetkili uluslararası yayıncılar tarafından yılın ülkesi olarak kabul edildi.

Başbakan tarafından teminat altına alınan bu reformlar, cumhuriyetin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi alanı da dahil olmak üzere tutarlı ve kapsamlı olmaya devam edecektir.

Ermenistan Kamu Radyosu